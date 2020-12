Prodaja avtomobilov: Hrvate udarilo najbolj, Norvežane najmanj

Padec prodaje novih avtomobilov v Evropi ostaja pri 25 odstotkih, na evropskem povprečju so tudi trgovci v Sloveniji. Prodaja je do konca novembra najmanj upadla na Norveškem, najbolj pa na Hrvaškem.

Novembra je bila prodaja novih avtomobilov v Evropi 12 odstotkov manjša kot v tem mesecu lanskega leta, kar je predvsem posledica zaprtih avtosalonov v nekaterih državah. Na letni ravni je prodaja v Evropi (EU, Velika Britanija, države EFTA) do konca novembra, primerjano z enakim obdobjem lani, padla za 26,1 odstotka. To pomeni več kot tri milijone manj prodanih avtomobilov, kažejo podatki Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev ACEA.

Povprečni upad prodaje v Evropski uniji znaša 25,5 odstotka. Nekateri največji trgi so zabeležili večji padec prodaje, med temi še posebej Španija (-35,3%), Italija (-29%) in Francija (-26,9%). Nemški avtomobilski trg je letos upadel za 21,6 odstotka. Slovenija je z uradno 25,3 odstotka nižjo prodajo na povprečju EU.

Pet držav v Evropi z najmanjšim upadom prodaje novih avtomobilov v 2020:

št. prodanih vozil padec prodaje Norveška 120.838 - 7,8 % Litva 35.987 - 16,2 % Švedska 257.362 - 16,4 % Finska 88.280 - 16,7 % Ciper 9.402 - 17,4 %

Države v Evropi z največjim upadom prodaje novih avtomobilov v 2020:

št. prodanih vozil padec prodaje Hrvaška 33.953 - 42,4 % Portugalska 110.377 - 36,4 % Bolgarija 20.661 - 36,4 % Španija 745.369 - 35,3 % V. Britanija 1.498.382 - 30,7 % Grčija 74.463 - 30,7 %

vir: ACEA

Sedem držav z vsaj 30-odstotnim padcem prodaje

Kot kažejo zgornji podatki pa je epidemija covid-19 na prodajo avtomobilov po evropskih državah vplivala različno. Norvežani so tako letos prodali le 7,8 odstotka novih avtomobilov manj kot v prvih enajstih mesecih lanskega leta. Kar 30-odstotni padec pa imajo trgovci v Veliki Britaniji in še nekaterih drugih državah. Najslabše so jo odnesli trgovci na Hrvaškem. Tam je kriza udarila dvojno: najprej zaradi skrajšane turistične sezone ni bilo toliko naložb v obnovitev flot “rent-a-car” družb, ob tem pa je kriza pričakovano zmanjšala tudi prodajo fizičnim osebam. Prodaja novih avtomobilov na Hrvaškem je tako letos 42,4 odstotka manjša kot lani. V sedmih evropskih državah je prodaja padla za vsaj 30 odstotkov (Hrvaška, Portugalska, Bolgarija, Španija, V. Britanija, Grčija in Estonija).