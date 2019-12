Zadnja smrtna žrtev včeraj ponoči, ljudje pa še vedno podcenjujejo

Problem alkoholiziranosti udeležencev v prometu je še vedno podcenjen, je opozorila v. d. direktorice Agencije za varnost prometa (AVP) Vesna Marinko, zato bodo decembra potekale številne aktivnosti, ki so jih v AVP danes napovedali skupaj s policisti, ministrstvom za zdravje in celo rekreativnimi športniki. Na Kongresnem trgu v Ljubljani so mimoidoče skupaj ozaveščali o posledicah vožnje pod vplivom alkohola in sicer v okviru akcije Slovenija piha 0.0, pri kateri opozarjajo na ničelno toleranco do alkohola na cestah, zaradi katerega je letos umrlo že 32 oseb.

"Opozoriti bi želeli predvsem na to, da je alkohol v prometu v Sloveniji še vedno podcenjen. Zaskrbljujoče je dejstvo, da se je v letošnjem letu tudi povprečna stopnja alkoholiziranosti v prometnih nesrečah s smrtnim izidom zvišala in sicer z 1,33 na 1,55. Na slovenskih cestah je 31 oseb umrlo zaradi alkoholiziranih povzročiteljev, 659 pa jih je bilo lažje in težje poškodovanih," je problematiko s številkami ponazorila Marinkova.

Foto: Metka Prezelj

"Tu ne govorimo zgolj o statistiki, kajti za temi številkami stojijo ljudje. To so očetje, matere, sinovi in hčerke. Govorimo o odgovornosti, pa ne samo do sebe, temveč tudi do naših najbližjih in vseh ostalih udeležencev v prometu," je dejala Marinkova in dodala, da je imel letošnji rekorder 3,7 promila alkohola v krvi, prav tako sta v samem vrhu tudi dva kolesarja, ki sta imela v krvi več od treh promilov alkohola.

Agencija za varnost prometa bo preventivne dogodke organizirala v 111 občinah po Sloveniji, kjer bodo razdelili promocijski material in tudi okoli 3000 alkotestov, je napovedala Kapunova.

V današnji akciji so na Kongresnem trgu mimoidoče povabili, naj se preizkusijo v simulaciji prevračajočega se avtomobila, v hoji z očali, skozi katera vidimo, kot bi bili pod vplivom alkohola, lahko pa so preverili tudi, kako težki so pri trku pri hitrosti 50 in 90 kilometrov na uro in izvedli podobne zanimive preizkuse.

Foto: Metka Prezelj

Zaradi alkohola letos že 32 smrtnih nesreč, zadnja danes ponoči

Kot je dejal vodja Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi Ivan Kapun, je vsakodnevno obveščen o vseh smrtnih prometnih nesrečah. Letos je bilo to 96-krat, kar je "občutno prevečkrat", je poudaril.

"Še bolj pomemben je podatek, da je bilo to kar 32-krat zaradi vožnje pod vplivom alkohola, nazadnje tudi danes ponoči," je dejal Kapun. Po njegovem mnenju je zato zelo pomembno spodbujati aktivnosti, ki vplivajo na to, da se vozniki in udeleženci cestnega prometa zavedajo, da je vožnja pod vplivom alkohola nesprejemljiva.

"Vedeti je potrebno, da alkohol najbolj vpliva na sposobnost zaznavanja na cesti, tako da vozniki precenjujejo svoje sposobnosti in mislijo, da vozijo bolje, kot je to dejansko res. Moteno je njihovo ravnotežje, zorni kot, hkrati pa to v prometu pomeni predvsem izzivanje nevarnosti, prehitra ali prepočasna vožnja, vožnja v rdečo luč, motene so sposobnosti obvladovanja vozila in podobno," je navzočim pojasnil Kapun.

Foto: Metka Prezelj

Represivne aktivnosti so namenjene predvsem ozaveščanju, ne kaznovanju

"Da zagotovimo večjo varnost v decembrskih dneh, bo tudi policija sodelovala z represivnimi aktivnostmi, tako da bomo izvedli poostrene nadzore skozi celotni december. Sodelovali bomo tudi v projektu Slovenija piha 0.0, kjer bodo policisti tistim, ki bodo napihali 0.0, delili letake, s katerimi bodo sodelovali v nagradni igri," je napovedal Kapun.

"Hkrati bomo večjo pozornosti dajali tudi vožnji pod vplivom drog in skupaj z evropsko mrežo prometnih policij (TISPOL) izvajali tudi mednarodno akcijo, tako da se bo nadzor izvajal po celotni Evropi," je dodal.

"Vse te aktivnosti niso namenjene kaznovanju, predvsem so namenjene osveščanju in temu, da bo mesec december zares prazničen in varen na cesti," je zaključil.

Foto: Metka Prezelj

"Za alkohol ni prostora na slovenskih cestah"

"Na ministrstvu za zdravje si že vrsto let prizadevamo za manj škode zaradi škodljive in tvegane rabe alkohola tudi v prometu," je dejala generalna direktorica Direktorata za javno zdravje z Ministrstva za zdravje Mojca Gobec.

"Pozivamo voznike, naj v decembru pihajo 0.0, naj ne slišimo več o nesrečah, ki jim botruje alkohol, naj zaradi tega ne bo žalosti in tragedij v slovenskih družinah. Za alkohol ni prostora na slovenskih cestah, prav tako zaradi njega žrtev ne bi smelo biti," je dodala in povedala, da bodo tudi letos vsem voznikom, ni bodo "napihali 0.0" podarili vstopnice za zdaj žetradicionalni koncert.

Foto: Metka Prezelj

Nagovorili tudi rekreativne športnike, ki po aktivnosti pogosto posežejo po alkoholu

Z današnjim dogodkom so želeli nagovoriti tudi rekreativne športnike, ki po aktivnosti posežejo po alkoholu.

"Veliko športnih navdušencev po športnih aktivnostih sede tudi za volan, zato res svetujemo, naj poskrbijo za pravilno in zdravo regeneracijo telesa. Prav tako je zdaj nastopil tudi decembrski čas, ko se veliko ljudi udeležuje zabav, zato jim res svetujemo, da preden gredo na zabavo, za katero vedo, da bodo na njej pili alkohol, naj si res načrtujejo prevoz, da bodo ti prazniki varni in veseli," je dejala Marinkova.

Aleš Hostnik, predstavnik projekta Priprave na Ljubljanski maraton je skupaj s skupino tekačev predstavil projekt Tekač 0.0, ki so ga zasnovali skupaj s predstavniki AVP.

"Tekači so danes oblečeni v živorumene majice z namenom ozaveščanja vseh rekreativnih tekačev, naj bodo pri svoji rekreaciji vidni in previdni," je dejal Hostnik in dodal, da v okviru tega vsem tekačem sporočajo pomembno spoorčilo.

"Odločimo se za 0.0. Odločimo se za zdravo rekreacijo in odločimo se za rekreacijo in regeneracijo brez alkohola. Naj nam alkohol ne vzame priložnosti za doživetje," je dejal Hostnik in napovedal, da bo vizija 0.0. odslej tudi del vseh njihovih dogodkov in njihove DNA.

Foto: Metka Prezelj