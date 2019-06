V nesreči huje poškodovana pešca, povzročitelj vozil pod vplivom alkohola

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Velenju se je v sredo nekaj po 15. uri zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila huje poškodovana dva pešca. Nesreča se je pripetila, ko je 61-letni voznik osebnega vozila, ki je vozil pod vplivom alkohola, odvzel prednost 37-letnemu vozniku osebnega vozila. Ko je prišlo do trčenja, je slednjega odbilo na pločnik, kjer je trčil v dva 18-letna pešca.

S celjske policijske uprave so sporočili, da je do nesreče prišlo, ko je 61-letni voznik osebnega vozila vozil po Šaleški cesti iz smeri Kidričeve proti Goriški cesti. V križišču z Goriško cesto in Cesto v Šalek je pri zeleni luči zavijal na levo, pri tem pa ni spustil mimo osebnega vozila, s katerim je iz nasprotne smeri pripeljal 37-letni voznik, ki je vozil naravnost.

Alkotest pokazal, da je 61-letnik vozil pod vplivom alkohola

Vozili sta trčili, po trčenju pa je vozilo 37-letnika odbilo v desno izven vozišča, kjer je na prostoru za pešce najprej trčil v drog semaforja ter nato še v dva pešca. Oba pešca, stara 18 let, sta se v trčenju hudo poškodovala. 37-letni voznik se je v nesreči lažje poškodoval, 61-letnik, ki je vozil z 2,7 promila alkohola v krvi, pa v trčenju ni bil poškodovan.

Policisti Policijske uprave Celje so samo v sredo obravnavali šest voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola.

Na Policijski upravi Celje ob omenjeni nesreči vse udeležence v cestnem prometu spet opozarjajo, naj ne vozijo pod vplivom alkohola. Samo v sredo so policisti na območju celjske policijske uprave obravnavali šest alkoholiziranih voznikov, tudi voznika skuterja, ki je na Kidričevi cesti v Celju padel in se lažje poškodoval. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je voznik vozil z 1,7 promila alkohola v krvi.

Samo v sredo obravnavali šest voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola

Poleg tega so policisti v popoldanskih urah v Arji vasi obravnavali prometno nesrečo, ki se je na srečo končala le z materialno škodo. Povzročitelj nesreče je imel v krvi en promil alkohola. V Šentrupertu je nato v večernih urah padel kolesar, ki je imel v krvi 1,4 promila alkohola. Pod vplivom alkohola sta za volan sedla tudi voznik in voznica, ki sta vozila brez vozniških dovoljenj. Policisti so jima vozili zasegli.

"Kot vidite, je alkohol kljub vsem opozorilom in groznim posledicam še vedno preveč prisoten v prometu. Letos je v prometnih nesrečah na cestah naše policijske uprave umrlo 13 ljudi, skoraj polovico nesreč pa so povzročili alkoholizirani vozniki. Zato še enkrat opozarjamo vse voznike, naj ne vozijo, če so pili alkoholne pijače, sploh v vročih poletnih dneh," opozarjajo na Policijski upravi Celje.