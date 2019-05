Celjski policisti zaskrbljeni: v celem lanskem letu 12 žrtev cest, letos pa že 11

Na območju Policijske uprave Celje beležijo izjemno poslabšanje prometne varnosti. V prometnih nesrečah na njihovem območju je letos umrlo že enajst ljudi, v enakem obdobju lani dva človeka, v celotnem lanskem letu pa 12. Na Policijski upravi Celje so zato na današnji novinarski konferenci predstavili dosedanje in prihodnje dejavnosti za izboljšanje prometne varnosti.

Vodja oddelka za cestni promet v sektorju uniformirane policije na Policijski upravi (PU) Celje Elvis A. Herbaj je poudaril, da se je varnost v cestnem prometu na območju PU Celje zelo poslabšala. Letos je na območju omenjene policijske uprave umrlo že enajst ljudi, v celotnem lanskem letu pa dvanajst.

Med umrlimi največ voznikov osebnih vozil

Med najpogostejšimi vzroki za letošnje prometne nesreče so po njegovih besedah nepravilna stran in smer vožnje, neprilagojena hitrost, izsiljevanje v krožišču, za nesreče pa so bili odgovorni tudi pešci: "Prvič v zelo dolgi zgodovini je pri nas najbolj kritičen dan torek. Običajno so se prometne nesreče dogajale proti koncu tedna. Težava sta nočni in poznopopoldanski čas, od 16. do 6. ure."

Kot je poudaril, je na cestah na območju PU Celje letos umrlo bistveno več voznikov kot lani: "Največ umrlih je voznikov osebnih vozil, najpogosteje so se prometne nesreče s smrtnim izidom zgodile zaradi vožnje po nepravilni strani vozišča. Izstopajo udeleženci od 24 do 44 let, težavo pa predstavlja tudi alkohol oziroma visoka stopnja alkoholiziranosti."

Med najbolj ogroženimi tudi cesta med Celjem in Zidanim Mostom

Nesreče na območju celjske policijske uprave so se po njegovih besedah letos dogajale razpršeno. Najbolj je ogrožena cesta med Celjem in Zidanim Mostom, ki je po navedbah Herbaja ena najbolj nevarnih cest na območju PU Celje: "Zadnjo nesrečo s smrtnim izidom smo imeli na tudi zelo obremenjeni cesti med Slovenj Gradcem in Velenjem. Konkretno zaradi te prometne nesreče smo se ravno danes z agencijo za varnost dogovorili, da bodo poslali presojevalca cest."

Na cestah na območju Policijske uprave Celje je letos umrlo bistveno več voznikov kot lani. Foto: Ana Kovač

Ko gre za izsledke nadzora, Herbaj poudarja, da že vsak drugi voznik med vožnjo nepravilno uporablja mobilni telefon. Svoje odgovornosti se po njegovih besedah ne zavedajo niti pešci: "Preprosto stopijo na prehod, ne da bi se prepričali, ali je to zanje varno." V primerjavi z lanskim letom so celjski policisti povzročiteljem izrekli manj ukrepov, a so bili ti po besedah Herbaja "kakovostnejši" kot v preteklosti. Zoper sedem povzročiteljev nesreč so policisti predlagali odvzem vozniškega dovoljenja.

"Policija ima samo določen vpliv na varnost cestnega prometa"

Na novinarsko vprašanje, kako bodo zajezili negativen trend nesreč s smrtnimi izidi, je Herbaj odgovoril, da ima "policija samo določen vpliv na varnost cestnega prometa". "Poskušali bomo, kolikor bo v naši moči, zagotavljati tudi poostren nadzor prometa, morda z večjim številom policijskih patrulj. Glede na te naše kadrovske težave je to težko, ampak bomo poskušali, kolikor se bo le dalo."

Ob tem je opozoril, da morajo za varnost prometa poskrbeti tudi druge institucije v državi, denimo zdravstvo, šolstvo, agencija za varnost prometa ter ministrstvi za infrastrukturo in pravosodje. "Svoje države ne spoštujemo, spoštujemo pa tujo. Je to samo strah, ker ne govorimo tujega jezika? Danes mladi govorijo dva," je poudaril Herbaj in dodal, da vsak posameznik najbolj odgovarja za varnost sebe in drugih udeležencev v prometu.