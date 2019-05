Policisti preobremenjeni, sodelovanje v mešanih patruljah vidijo kot sizifovo delo

V Sindikatu policistov Slovenije (SPS) so na današnji novinarski konferenci znova opozorili na slabo kadrovsko situacijo v policiji. Poudarili so, da so policisti preobremenjeni. Sodelovanje v mešanih patruljah z vojaki na meji pa je predsednik sindikata Kristjan Mlekuš označil za sizifovo delo, saj vojaki dela ne morejo opravljati samostojno.

Okrepitev s strani vojske je po besedah predsednik sindikata Kristjan Mlekuša dobrodošla. Vendar, kot je opozoril, vojaki ne morejo delati samostojno, za administrativno delo po prijetju ilegalnega migranta je namreč odgovoren policist. "Ko mešana patrulja policista in pripadnika Slovenske vojske prime skupino 74 ali 60 ilegalnih prebežnikov, to pomeni, da vse administrativno delo, celoten postopek izvajanja policijskih pooblastil pade izključno na policista," je dodal.

Varnostna situacija vse slabša

Mlekuš je poudaril, da se varnostna situacija slabša, policisti pa kljub izgorelosti svoje naloge opravljajo odlično in požrtvovalno. Ob tem se je obregnil ob besede ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja na odboru za notranje zadeve, da ministrstvo izvaja aktivno politiko zaposlovanja za policijo. "To je popolna laž, sprenevedanje in zavajanje," je dejal. V sindikatu se tudi sprašujejo, kako se bo zagotovilo policiste, ki bi delovali v mešanih patruljah z italijansko policijo na meji z Italijo.

Sindikat policistov je sicer danes napovedal tožbo zaradi izplačil iz projekta varovanja schengenske meje in vključenosti stroškov delodajalca v znesek 15 milijonov evrov, kolikor so jih predvideli s stavkovnim sporazumom. V nasprotju z ministrstvom namreč menijo, da bi za te stroške morali zagotoviti dodatna sredstva. Napovedali so tudi stopnjevanje sindikalnih aktivnosti.

Od politike pričakujejo zaustavitev negativnih kadrovskih trendov v policiji. Doslej predlagani ukrepi, tudi mešane patrulje na italijanski strani, so po Mlekuševih besedah smešni. Želijo si orodij, ki bi zmanjšala pritok migrantov, in poenostavitve postopkov.

Notranje ministrstvo očitke zavrača

Minister Poklukar ne izvaja nikakršnih pritiskov na sindikat policistov, na očitke slednjega odgovarjajo na ministrstvu. Poudarili so, da si minister in njegova ekipa prizadevata za odprt ter konstruktiven dialog z obema policijskima sindikatoma.

Na opozorila o kadrovski podhranjenosti policije na ministrstvu zagotavljajo, da je zaposlovanje ena izmed prednostnih nalog, trudijo se za večjo prepoznavnost in priljubljenost poklica. Pojasnili so, da je slaba kadrovska slika posledica varčevalnih ukrepov preteklih vlad in splošnega pomanjkanja primernega kadra.

Ob koncu sporočila dodajajo, da minister ocenjuje, da je Mlekuš "z današnjim nastopom nedvomno presegel običajno prakso sindikalnega delovanja in se zato porajajo vprašanja o motivih takšnega ravnanja".

Sindikalisti ostri do Šarčevih navedb

Predstavniki sindikata so bili na današnji novinarski konferenci ostri do navedb premierja Marjana Šarca za portal Pod črto. V njem se je med drugim obregnil ob "preveč sindikalnih bojev" in dodal, da sindikat ni tisti, ki mora voditi policijo. V sindikatu policistov so danes ocenili, da je premier "s svojimi izjavami grobo kršil temeljna načela demokratične družbe in pravne države", v njegovih izjavah pa vidijo "napad na delavce".

Ob tem v sindikatu dodajajo, da ne vodijo policije, ampak predstavljajo zaposlene. "S svojimi izjavami glede policistov in policijskih sindikatov je grobo kršil temeljna načela demokratične družbe in pravne države," trdi Mlekuš. "Napad na sindikat in njegovo delovanje s takšnimi izjavami je napad na delavce, torej na šibkejše v delovnem razmerju. To je nedopustno," je dejal.

V kabinetu predsednika vlade pa so prepričani, da komentarji predsednika vlade oziroma izražanje njegovih jasnih stališč, povezanih z delovanjem predsednika sindikata, niso kršitev temeljnih načel demokratične države. "Ob tem ko predsednik sindikata omenja svobodo sindikalnega delovanja - v katero predsednik vlade nikoli ni posegal, prav nasprotno - velja hkrati omeniti tudi svobodo izražanja," so dodali.

Ob tem so navedli, da predsednik vlade policijo izrazito ceni, glede očitkov o zapostavljenosti pa so spomnili na sklenjeni stavkovni sporazum, zvišanje proračunskih sredstev ter na 15 milijonov evrov, ki so jih zagotovili za posebni projekt varovanja schengenske meje. "Njegov namen je dodatno plačilo policistom, ki skrbijo za varnost državljank in državljanov v obmejnem pasu in tudi notranjosti. Cilj vlade namreč je, da bi Slovenija ostane varna," so v kabinetu navedli v odzivu.