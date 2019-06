Za volan s kar štirimi promili alkohola: voznica bi morala biti v komi, ne v avtomobilu

S Policijske uprave Kranj prihaja novo opozorilo pred vožnjo pod vplivom alkohola. Včeraj popoldne so iz prometa namreč izločili voznico z ekstremnimi štirimi promili alkohola (1,83 mg/l).

"Voznica bi verjetno morala biti v komi, ne v avtu," so v sporočilu za javnost zapisali policisti in dodali, da so jo ujeli, ko je "slalomirala" po cesti. Ko so ji odredili preizkus alkoholiziranosti, je naprava pokazala kar 1,83 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

"To je stopnja, pri kateri človeške funkcije niso samo oslabljene, ampak že začnejo odpovedovati. Voznica bi verjetno morala biti v komi, ne v avtu za volanom. Človekove reakcije za vožnjo so sicer že precej zmanjšane pri 0,5 promila, ko ni več mogoča normalna vožnja."

Gre za zelo tvegana in ogrožajoča početja

Nekoliko manj, a vseeno zelo veliko alkohola je imel v izdihanem zraku ponoči tudi voznik avtomobila, pri katerem je elektronski alkotest pokazal rezultat dva promila oziroma 0,90 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Še trem voznikom so policisti zasegli vozila. Eden je bil "samo" brez veljavnega vozniškega dovoljenja, drugi je ob tej kršitvi odklonil strokovni pregled in vozil neregistriran avtomobil z drugimi registrskimi tablicami, tretji pa se je policijski kontroli poskušal izogniti z begom, vendar je zaradi prehitre vožnje pristal in obstal na krožišču. V postopku se ni upiral, so še sporočili policisti.

Ob tem so ponovno opozorili, da to niso majhne napake, ampak: "Zelo tvegana in ogrožajoča početja, ki se v delčku sekunde lahko spremenijo v tragedijo. Zato ne počnite tega."