Prizori iz Kitajske: težave z okužbami, rumen zid loči mesto

Na obzorju so nove težave za avtomobilsko industrijo, ki se trenutno sooča predvsem s posledicami vojne v Ukrajini. Širjenje okužb z novim koronavirusom na Kitajskem in z njimi povezani ukrepi, so že otežile delo v tovarnah na največjem avtomobilskem trgu na svetu.

Tovarno v Šanghjaju je morala začasno ustaviti Tesla, prav tako tudi General Motors (prek skupnega kitajskega podjetja s SAIC-om) in pomemben dobavitelj, družba Aptiv. Nemški Bosch v obeh tovarnah v Šanghaju trenutno dela z manjšim delom zaposlenih.

Da bi delo teklo naprej, potrebujejo proizvodni “mehurček”

V teh tovarnah bodo poskusili uvesti pravilo mehurčka in tako zaposlene ločiti od ostalega mesta s 26 milijoni prebivalcev. V General Motorsovi tovarni so tako zaposleni spali kar na tleh v tovarni, v izolaciji od ostalega sveta tudi jedo in preživljajo prosti čas. To je podoben način kot so ga Kitajci uvedli med olimpijskimi igrami v Pekingu.

General Motorsova tovarna se nahaja v vzhodnem delu Šanghaja, kjer so najprej začeli z vladnimi ukrepi proti širjenju okužb. Te ukrepe pričakujejo tudi na drugi strani mesta, ki pa jih za zdaj še ni. Tesla je morala delo v tovarni zaustaviti za štiri dni, ker ni imela dovolj ljudi za vzpostavitev zaprtega delovnega okolja.

