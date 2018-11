Prius s štirikolesnim pogonom, a ne v Sloveniji #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Toyota želi nadaljevati uspešno pot s priusom, zato mu je zdaj dodala opcijo štirikolesnega pogona. Zadnji kolesni par poganja elektromotor, ki deluje do hitrosti 69 kilometrov na uro. Čeprav bo prius AWD-e naprodaj na več globalnih trgih, ga v Sloveniji ne bo mogoče kupiti.

Poleg novega štirikolesnega pogona, kjer zadnji kolesni par poganja elektromotor in deluje do hitrosti 69 kilometrov na uro, je hibridni prius dobil še novo nikelj-metalno hibridno baterijo, ki naj bi omogočala bistveno boljšo učinkovitost v mrzlih dneh. Baterija, nameščena pod zadnjimi sedeži, v primerjavi z običajno različico, ne spremeni prostornosti potniške kabine.

S tovarniško deklarirano povprečno porabo 4,5 litra oziroma 4,9 litra v mestu gre za enega izmed najbolj varčnih štirikolesno gnanih avtomobilov. Da ne gre za običajni pogon, priča oznaka AWD-e. Elektromotor deluje povsem neodvisno in ni v nobenem primeru povezan z motorjem na notranje zgorevanje. Pri hitrosti nič do devet kilometrov elektromotor vedno pomaga pri speljevanju, do hitrosti 69 kilometrov na uro pa elektromotor zadnja kolesa poganja le po potrebi.

V ZDA 25 odstotkov, v Slovenijo ga ne bo

Pri Toyoti računajo, da se bo v ZDA za štirikolesno gnanega priusa odločilo vsaj 25 odstotkov kupcev. Kljub mrzlim zimam, kjer bi štirikolesni pogon prišel prav, Toyota priusa AWD-e ne bo prodajala v Sloveniji.

