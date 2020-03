Pritisk je bil prevelik, Tesla zapira svojo tovarno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Elon Musk je vso norijo okoli koronavirusa označil kot neumno in ni prekinil dela v svoji tovarni Fremont blizu San Francisca. Proizvodnjo bodo sedaj, po odloku lokalnih oblasti, morali prekiniti in poskrbeti za varnost svojih zaposlenih. Deset tisoč ljudi bo tako z delom prenehalo v ponedeljek, Musk pa že razmišlja, da bi tam začel izdelovati respiratorje.

Preostali večji proizvajalci avtomobilov v Severni Ameriki so med tednom že zaprli svoje avtomobilske obrate, v ponedeljek pa se jim bo pridružila še Tesla. Elon Musk se je dolgo časa upiral tej potezi, a so ga lokalne oblasti prisilile, da bo končno prenehal z izdelovanjem avtomobilov.

Tesla ni hotela prekiniti proizvodnje v svoji tovarni Fremont pri San Franciscu, zato jo je v to prisilila lokalna policija. Foto: Reuters

Dostava avtomobilov brez osebnega stika

Kalifornijski proizvajalec električnih avtomobilov bo z delom prekinil zvečer 23. marca, ko bo približno deset tisoč zaposlenih odšlo domov. ''Odločili smo se, da bomo začasno prekinili s proizvodnjo v naši tovarni Fremont ob koncu 23. marca, kar bo prineslo urejeno ugašanje proizvodnje. Nadaljevali bomo z osnovnimi operacijami za podporo našim modelom, energijskim storitvam in polnilni infrastrukturi, kot smo se dogovorili z lokalnimi, državnimi in zveznimi organi,'' so zapisali pri Tesli.

Kljub prekinitvi proizvodnje bodo pri Tesli nadaljevali dostavo naročenih avtomobilov. Nadaljevali bodo z implementacijo ''brezstičnih dostav'' kupcem preko njihove aplikacije. Kupci, ki bodo vozilo prejeli v dneh omejevanja osebnih stikov, bodo avtomobil lahko odklenili z aplikacijo in podpisali papirje ter jih odložili na prej določeni točki.

Zaprtje šele po ukazu lokalne policije

Šest okrožij na področju San Francisca je izdalo ukaz o ustavitvi vseh dejavnosti v ponedeljek. Delovale so lahko le nujne storitve, a Tesla ni hotel zapreti svoje tovarne. Šele po ukazu okrožnega šerifa, ki je zapisal, da Teslina tovarna ne sodi na seznam nujnih proizvodenj, in srečanju z vodilnimi, so se pri Tesli odločili za prekinitev proizvodnje.