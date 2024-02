Pripravlja Dacia zanimivo presenečenje? Take so napovedi.

Klasični spodnji srednji razred, ki smo ga pogosto imenovali kar "golfov" razred, je v manjšem zatonu. Ford bo ustavil focusa, Volkswagen je golfu namenil električno prihodnost, enako velja za Renaultovega megana. Konkurence v razredu bo manj (škoda octavia, peugeot 308, opel astra, citroen C4 …) in kljub dejstvu, da so najbolj priljubljeni športni terenci in križanci, tudi ta tradicionalni razred še ima veliko potencialnih kupcev. Vsem pač tudi trendovski športni terenci niso všeč.

Dacia načrtuje še enega aduta v segmentu C

Dacia tako očitno pripravlja svoj avtomobil tega razreda, ki bo torej en razred večji od sandera. Ob novi generaciji dusterja in napovedanem večjem bigsterju bo očitno naslednja novost bolj klasična. Model naj bi imel za zdaj za Dacio oznako C-neo, je poročal britanski Autoexpress.

Predstavniki Dacie vseh namigov sicer uradno niso potrdili, toda podpredsednik za produkte Patrice Lévy-Bencheton je bil jasen – ob dusterju in bigsterju ne bi bilo smiselno, da bi v segment C vključili še tretji športni terenec.

Kombilimzina Dacie pa vendarle še ni blizu prihoda na ceste. Dacia naj ne bi končala niti še dizajna avtomobila, zato je prihod na ceste pred letom 2026 ali 2027 malo verjeten.