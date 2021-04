PRIJAVA ŠKODE: Ste vedeli, da lahko popravite vaš avto kar brez obiska zavarovalnice?

Oglasno sporočilo

Kako hitro in preprosto do popravila poškodovanega vozila?

Se vam je pripetila nesreča, poškodba na parkirišču in imate vozilo znamke Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Porsche? Preprosto obiščite pogodbeni servis in cenilno mesto Porsche Inter Auto in pripeljite svoje vozilo v njihov center, kjer bodo ocenili škodo na vašem vozilu. S tem se izognete obisku zavarovalnice, kar vam posledično prihrani ogromno časa. Porsche Inter Auto je namreč pogodbeno cenilno mesto in pooblaščeni servis za Porsche Zavarovanje, Zavarovalnico Triglav, Zavarovalnico Sava, Zavarovalnico Generali in Zavarovalnico Allianz.

HITRA IN PREPROSTA PRIJAVA ŠKODE ureditev vseh formalnosti za vas

direktna prijava in cenitev škode

hitro popravilo poškodovanih vozil

zagotovljeno nadomestno vozilo po vaših zavarovalnih pogojih

vrhunsko popravilo z originalnimi deli

Kaj vam zagotavlja pogodbeni pooblaščeni servis Porsche Inter Auto?

popravila znamk VW, Audi, SEAT, Škoda, Porsche

vrhunska avtokleparska in ličarska popravila

popravila z uporabo originalnih nadomestnih delov

popravilo po navodilih proizvajalca

2 leti garancije na delo in originalne dele

ohranitev jamstva proti prerjavenju

zagotovljena varnost v prometu

Prijava škode Porsche zavarovanje, Triglav, Sava, Generali, Allianz

Kontaktirajte Martino za prijavo škode na 031 616 918 ali ji pišite na martina.gartner@porsche.si.

Pri Porsche Inter Auto vam bodo vozilo zagotovo strokovno popravili v skladu z najvišjimi standardi proizvajalca vašega vozila, z originalnimi rezervnimi deli in seveda v najkrajšem možnem času, za čas popravila pa bodo poskrbeli tudi za nadomestno vozilo. Poškodba vozila je že sama po sebi vse prej kot srečen dogodek, zato bodo pri Porsche Inter Auto poskrbeli, da boste imeli čim manj nadaljnjih skrbi. O tem, kako vse skupaj poteka, smo se pogovarjali z Matjažem Juvančičem, vodjo servisa pri Porsche Inter Auto.

Imam poškodovano ali karambolirano vozilo – kaj lahko zagotovite?

V primeru poškodbe, nesreče vozila ali prask, ki ste jih morda staknili na parkirišču, vam bomo pri Porsche Inter Auto, ki je pogodbeni servis, prav zagotovo v res veliko pomoč. S pomočjo naših izkušenih strokovnjakov boste namreč vse uredili na enem mestu brez obiska zavarovalnice, saj imamo lastno cenilno mesto in sklenjene pogodbe z zavarovalnicami Porsche zavarovanje, Triglav, Sava, Generali in Allianz ter tako zanje opravljamo ne samo cenitve poškodovanega vozila, temveč tudi strokovno popravilo vozil. Pri nas bomo za vas vse uredili v štirih hitrih korakih in vam zagotovili strokovno popravljen avto:

strokovna cenitev poškodovanega vozila,

za vas vložimo odškodninski zahtevek,

zagotovimo vrhunsko in strokovno popravilo vašega vozila.

kakovostno odpravimo vse poškodbe prometne nesreče.

Pripetila se mi je poškodba na parkirišču – kako najbolje ukrepati?

Poškodba na parkirišču – nastalo škodo morate nujno prijaviti najkasneje v treh dneh od nastanka škode pri pogodbenem cenilnem mestu – pri poslovalnicah Porsche Inter Auto. Ne pozabite na to, da morate poškodbo na parkirišču najprej obvezno čimprej prijaviti tudi na policijo. Potem ko boste poškodbo prijavili na policijo, zapeljite vozilo v naš center, kjer bomo za vas uredili vso dokumentacijo hitro in enostavno – obisk zavarovalnice ni potreben. Nato bomo vrhunsko popravili vaš avtomobil, vi pa boste lahko kmalu spet uživali v vožnji.

Kaj je potrebno storiti za popravilo poškodb od toče na vozilu?

Najprej prijavite škodo v treh dneh od njenega nastanka. Popravilo toče lahko hitro in enostavno prijavite kar pri nas, saj smo pogodbeni partner vseh večjih slovenskih zavarovalnic. Tako vam ni potrebno "skakati" na več koncev in lahko vse opravite na enem mestu. Po prijavi škode se dogovorite za termin cenitve škode, nato pa je vaše vozilo na vrsti za popravilo.

Kako poteka prijava škode pri Porsche Inter Auto?

Stranka se zglasi pri našem strokovnjaku za ličarska popravila oziroma pri svetovalcu za kleparsko-ličarska dela, ki odpre delovni nalog. Nato opravimo cenitev vozila, stranka pri nas izpolni zapisnik, s tem pa je zadeva zanjo zaključena. Skratka, stranka prav vse lahko opravi pri nas na enem mestu, kjer se dogovorimo tudi za termin obiska za popravilo in za nadomestno vozilo.

Kaj lahko storim, če z nevoznim vozilom obstanem na cesti?

Stranka pokliče storitev asistenca Porsche Slovenija in v le nekaj minutah prejme informacijo, kdaj lahko pričakuje avtovleko. Praviloma je to urejeno prej kot v eni uri, vozilo pa se odpelje na najbližji pooblaščeni servis. Če stranka želi na kakšen drug servis, pa lahko doplača razliko v razdalji oziroma kilometrini.

Pri katerih okvarah oziroma poškodbah moram takoj obiskati servis?

Obisk servisa je nujen pri okvarah pogonskega sklopa, zavor, volanskega mehanizma. Ko voznik začuti napako ali ko se prižge opozorilna lučka na armaturni plošči, je takojšnji obisk servisa nujen tako zaradi varnosti vozila in stranke v cestnem prometu kot tudi zaradi preprečitve nadaljnje škode, ki bi lahko nastala kot posledica okvare ali poškodbe.

Pri katerih poškodbah lahko z obiskom servisa počakam nekaj časa in katere so tiste, ki niso tako nujne?

V primeru manjše praske na odbijaču ali manjše praske na pločevini – če le-ta ni pregloboka in če lastnika ne moti – se lahko popravilo opravi tudi nekoliko kasneje. V kolikor pa je površina močno poškodovana oziroma poškodba sega do same pločevine, torej da sta lak in barva odstranjena, pa je obisk servisa nujno potreben, saj v nasprotnem primeru pločevina začne rjaveti. V tem primeru je potrebno zamenjati celoten karoserijski del, kar je seveda povezano tudi z večjimi stroški.

Kakšne vrste poškodb popravljate?

Popravljamo čisto vse vrste okvar na vozilu, pa naj bodo mehanske okvare na motorju, zavornem sistemu ali poškodbe na pločevini. Imamo lastno ličarsko delavnico, v kateri vaše vozilo popravimo, zamenjamo okvarjene dele, vozilo prelakiramo in sestavimo. Stranki vedno vrnemo brezhibno popravljeno vozilo. Poleg tega imamo sklenjene pogodbe z zavarovalnicami Porsche zavarovanje, Triglav, Sava, Generali in Allianz, tako da opravljamo tudi popravila, ki so krita z naslova zavarovanja.

Zakaj je v primeru okvare oziroma poškodbe dobro obiskati servis Porsche Inter Auto?

Treba je poudariti, da je za stranko zelo koristno, da je seznanjena s storitvijo Asistenca Porsche Slovenija. V primeru nevoznosti stranka zgolj pokliče na posebno številko, ki je med drugim navedena tudi na nalepki na B stebričku vozila, s čemer si v primeru škode ne naredi še nepotrebnih dodatnih stroškov. Za prevoz poskrbi avtovleka, ki vozilo brezplačno pripelje na najbližji pooblaščen servis, kjer za vozilo poskrbijo strokovno usposobljeni mehaniki in vanj vgradijo le originalne rezervne dele. Na pooblaščenem servisu Porsche Inter Auto uporabljamo originalna orodja in ustrezno diagnostično opremo, ki omogoča najkvalitetnejšo izvedbo popravil.

Koliko servisov Porsche Inter Auto je v Sloveniji? V Sloveniji je pet pogodbenih pooblaščenih servisov Porsche Inter Auto. To so Porsche Ljubljana, Porsche Verovškova, Porsche Koper, Porsche Maribor in Porsche Ptujska cesta. Posvetujte se z njihovimi servisnimi svetovalci ali osebno obiščite poslovalnice. PORSCHE LJUBLJANA Servis Porsche Ljubljana, Bravničarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana, tel. 01 58 25 300 PORSCHE VEROVŠKOVA Servis Porsche Verovškova, Verovškova 78, 1000 Ljubljana, tel. 01 53 03 60 PORSCHE MARIBOR Servis Porsche Maribor, Šentiljska cesta 128a, 2000 Maribor, tel. 02 65 40 300 PORSCHE PTUJSKA CESTA Servis Porsche Ptujska cesta, Ptujska cesta 150, 2000 Maribor, tel. 02 45 02 660 PORSCHE KOPER Porsche Koper, Ankaranska cesta 10, tel. 05 61 16 500

Naročnik oglasne vsebine je Porsche Inter Auto.