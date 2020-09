Prihranek ali nevarnost? Zima na poceni "nalitih" gumah.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z nakupom obnovljenih pnevmatik lahko voznik privarčuje tudi do 200 evrov.

Foto: King Meiler

Tako imenovane "nalite" oziroma obnovljene zimske pnevmatike so lahko zelo poceni nakup, a na cesti se v kritičnih trenutkih obnesejo precej slabše od novih kakovostnih zimskih pnevmatik.

Evropski avtomobilski klubi s slovenskim AMZS so na letošnjem testu zimskih pnevmatik preizkusili tudi tako imenovano "nalito" oziroma obnovljeno pnevmatiko. To je bil izdelek nemškega podjetja King Meiler, in sicer pnevmatika winter tact WT81 v dimenziji 205 55 R16. Glavna prednost je hitro znana. Taka guma stane 33 evrov, zmagovalka letošnjega testa v tej dimenziji – Bridgestonova pnevmatika blizzak LM005 – pa okrog 82 evrov. Pri kompletu štirih pnevmatik znaša prihranek okrog 200 evrov.

Del postopka obnavljanja v družbi King Meiler iz Nemčije Foto: King Meiler

Ta pnevmatika je bila naposled ena od dveh med skupno 16 preizkušenimi 16-palčnimi pnevmatikami, ki je dobila oceno "nepriporočljivo". Veliko težav je imela taka pnevmatika predvsem na mokri cesti. Imela je najdaljšo zavorno pot in najslabšo vodljivost, prav tako se je zelo slabo odrezala pri splavanju. Slabo se je odrezala tudi na suhi cesti, predvsem pri voznih lastnostih.

Bolje pa se je taka "nalita" pnevmatika odrezala na snegu, ledu, prav tako pri obrabi. Z njo lahko prevozimo tudi več kot 45 tisoč kilometrov.

Na testu zimskih gum evropskih avtomobilskih klubov, v Sloveniji ga zastopa AMZS, se je obnovljena pnevmatika precej solidno znašla na snegu in ledu, zelo slabo pa na mokri in tudi na suhi cesti. Foto: King Meiler

Primerjava ocen obnovljene pnevmatike in najboljše pnevmatike na testu:

najboljša pnevmatika (bridgestone blizzak LM005) obnovljena (king meiler winter tact WT81 suha cesta 2,1 3,7 mokra cesta 1,3 5,4 sneg 2,1 2,9 led 2,4 2,5 glasnost 2,9 3,4 poraba goriva 2,0 2,11 obraba 2,5 1,0

vir: Motorevija AMZS

Obnovijo največ sedem let stare pnevmatike

King Meiler je sicer eden bolj znanih izdelovalcev obnovljenih pnevmatik iz Nemčije. Po njihovih zagotovilih odkupujejo obrabljene gume le premijskih, torej kakovostnih in znanih proizvajalcev, te pnevmatike pa niso stare več kot sedem let. Te pnevmatike tudi pregledajo za večje poškodbe, odstranijo staro in dodajo novo plast gume ter jih toplotno obdelajo.