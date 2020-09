Veliki test zimskih gum: te so najboljše med njimi

Zima je s prvimi snežinkami zapretila že pretekli konec tedna, te pa so napovedale tudi skorajšnji začetek zimske sezone na cestah. Evropski avtomobilski klubi, v Sloveniji AMZS, so preizkusili 29 zimskih 16- in 17-palčnih pnevmatik.

Na testu so bile tokrat le prave zimske gume, ki imajo poleg oznake M+S tudi ustrezno ikono snežinke, tako imenovane "celoletne" gume pa je letošnji test izpustil. Veseli dejstvo, da je velika večina med skupno 29 preizkušenimi pnevmatikami dobila oceno dobro oziroma priporočljivo, uporabo pa so izsledki testa odsvetovali le pri dveh pnevmatikah.

Ponovimo: uporaba zimskih pnevmatik (minimalni profil je ves čas zimskega obdobja vsaj tri milimetre) uradno velja od 15. novembra, a ob snežnih padavinah in oprijemanju snega s cestiščem je njihova uporaba (oziroma kombinacija letnih gum z ustrezno velikimi verigami) obvezna.

Ustrezna pnevmatika pozimi ostaja eden ključnih dejavnikov prometne varnosti, saj zagotavlja ključno vez med avtomobilom in cestno podlago. Zime so bile v zadnjih letih resda krajše, a kljub temu smo vsako leto vsaj nekaj dni priča tudi zasneženim cestam.

Dobra zimska pnevmatika pa zagotavlja varnost tudi takrat, ko na cesti ni ravno snega ali ledu. Taka pnevmatika zna poskrbeti za pravi oprijem v primeru plundre, dežja in tudi mrzlega zimskega asfalta.

Fizikalnih čudežev ni, zato pa proizvajalci iščejo najbolj uravnoteženo pnevmatiko

Proizvajalci poskušajo izdelati kar najbolj uravnoteženo pnevmatiko, ki bi bila dobra tako na suhi kot mokri cesti ter bi obenem zagotavljala ustrezen oprijem celo na zasneženi podlagi. Vse to je s fizikalnega vidika v nasprotju, saj dobre lastnosti na enem področju praviloma izključujejo prednosti na drugi strani.

Večina voznikov tako išče dobro uravnoteženo pnevmatiko, vseeno pa obstajajo tudi izjeme in te so pomemben dejavnik pri izbiri ustrezne pnevmatike. Kdor se pozimi vozi nadpovprečno veliko, bo dal dodaten pomen kar najmanjši obrabi, kdor živi v višjih predelih, bo prav tako iskal pnevmatiko z izrazito dobrimi lastnostmi v snegu. Zato tudi test evropskih klubov, ki ga v Sloveniji zastopa AMZS, daje širok nabor podatkov in ocen za pomoč pri nakupu.

Zelo zgovorne so razlike pri zavorni poti

Medtem ko je razlika v porabi goriva med pnevmatikami precej majhna (od 0,2 do 0,4 litra na 100 prevoženih kilometrov), so pri zavorni poti razlike večje. Pri 16-palčnih pnevmatikah je bila zavorna pot med najboljšo in najslabšo (zaviranje od 80 kilometrov na uro do zaustavitve na mokri cesti) kar 12,5 metra. To pa je dolžina približno treh avtomobilov.

Dimenzija 205/55 R16

To je ena najbolje prodajanih dimenzij pnevmatik v Evropi, ki jih uporabljajo klasični avtomobili nižjih razredov in tudi križanci. Preizkusili so 16 pnevmatik, med katerimi jih je pet dobilo oceno zelo priporočljivo. Na samem vrhu je bila Bridgestonova pnevmatika blizzak LM005, ki je bila odlična na mokrem cestišču, se je pa precej hitro obrabila. Drugouvrščena Michelinova pnevmatika alpin 6 je tradicionalno blestela prav pri majhni obrabi, je pa na suhi in mokri cesti nekoliko zaostajala za zmagovalno pnevmatiko. S to Michelinovo pnevmatiko je mogoče prevoziti vse do 43 tisoč kilometrov.



Le za malenkost sta zaostali Dunlopova pnevmatika wintersport S in Hankookova pnevmatika icept RS2, ki sta bili dovolj prepričljivi na mokri podlagi. To velja tudi za Maxxisovo pnevmatiko snow WP6, ki zaključuje prvo peterico najbolje ocenjenih pnevmatik te dimenzije.



Sedem pnevmatik je dobilo oceno priporočljivo in te so v eni izmed ocenjevalnih kategorij že občutneje zaostajale za zmagovalkami. Na suhem asfaltu je tako zaostala Continentalova pnevmatika wintercontact TS860, ki se je sicer v prejšnjih letih uvrščala v sam vrh.



Oceno nepriporočljivo je dobila tako imenovana "nalita" oziroma obnovljena pnevmatika nemškega King Meilerja, prav tako pa tudi testna pnevmatika kitajske znamke Tristar.

Dimenzija 235/55 R17

Tovrstne gume s širino 235 milimetrov najdemo predvsem na srednje velikih športnih terencih, prav tako tudi na kombijih in dostavnikih.



Med 13 testiranimi pnevmatikami je zgolj ena dobila oceno zelo priporočljivo, enajst pa oceno priporočljivo. Zmaga je Michelinova pnevmatika alpine 5, ki je imela za tako visoko oceno edina dovolj uravnotežene lastnosti.



Med enajsterico priporočljivih pnevmatik je mogoče opaziti razlike, ki bi morale vplivati tudi na izbiro pri nakupu. Nekatere so slabše na suhi cesti (Goodyear, Kleber, Bridgestone) in zato manj primerne za vožnjo po avtocesti, nekatere druge (Dunlop, Vredestein) pa nudijo izrazito dobre lastnosti prav na suhem asfaltu. V takih primerih je zato ključno prav povprečno vozno okolje vsakega uporabnika.



Z dvema pnevmatikama te dimenzije, ki sta se najbolje odrezali pri majhni obrabi (esa-tecar supergrip in semperit speed-grip 3), lahko prevozimo več kot 57 tisoč kilometrov.