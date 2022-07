Prihodnost začrtana: tak je prvi alpine na elektriko #foto

Za Alpine je to prvi električni avtomobil, prav tako pa tudi prvi s premično streho. Naslednja generacija A110 bo električna in na cestah jo lahko pričakujemo okrog leta 2025. Zdaj razkriti prototip neposredno ne napoveduje tega avtomobila, Alpine je želel predvsem izpostaviti, da bodo tudi pri električnem pogonu ostali zvesti ključnim delom športnega avtomobila – to je kar najnižji masi in odličnim voznim lastnostim.

Baterije so razdelili v več sklopov

Električni prototip so izdelali na osnovi bencinske A110, vanjo pa so vgradili baterijski sklop iz megana e-tech electric. Baterijski sklop so razdelili v namenska ohišja in jih razporedili po avtomobilu.

Štiri enote baterij so spredaj, osem pa jih je zadaj. S tem naj bi ohranili vozne lastnosti, ki danes ustrezajo vozilu s sredinsko postavljenim bencinskim motorjem.

Pri boju z maso so bili uspešni

Baterije imajo skupno maso 392 kilogramov, a neto masa vozila je le 258 kilogramov večja kot pri bencinski različici. Elektromotor zmore 178 kilovatov, kar zagotavlja pospešek do sto kilometrov na uro v 4,5 sekunde in najvišjo hitrost 250 kilometrov na uro. Moč se na kolesa prenaša prek dvostopenjskega samodejnega menjalnika z dvojno sklopko. Po standardu WLTP ima električni alpine do 420 kilometrov dosega.

Foto: Renault

Foto: Renault