Prihaja drzni mercedes: tudi s 'Teslinimi' kljukami?

Znane so prve (neuradne) napovedi nove generacije Mercedes-Benzovega razreda S. Foto: Gašper Pirman

Mercedes-Benz bo prihodnje leto predstavil novo generacijo svojega razreda S. Ta bo imel le še hibridne pogone, na voljo pa bo tudi povsem električna različica znotraj njihove električne podznamke EQ. Avtomobil iz Stuttgarta bo odgovor na novi generaciji BMW serije 7 in audija A8.

Razred S le še z daljšo medosno razdaljo

Podatki o novi generaciji Mercedes-Benzove elitne limuzine (poleg maybacha) so za zdaj še večinoma neuradne. Novi razred S bo očitno na voljo le še v različici s podaljšano medosno razdaljo, je poročal britanski Autocar. Ker je razred E dolg že 4,9 metra, bo razred S tako dolg okrog 5,28 metra. Tudi slovenski kupci razred S bodo tako vozili daljšega mercedesa.

Klasični mercedes S bodo poganjali hibridni pogonski sklopi okrog njihovih šestvaljnih bencinskih in dizelskih motorjev. Prav tako bo na voljo hibridni pogon s štirilitrskimm motorjem V8 iz AMG. Vsi omenjeni motorji bodo imeli dodan elektromotor v obliki diska v ohišju samodejnega menjalnika.

Mercedesov EQ S nagovarja predvsem potencialne kupce vozil kot je tesla model S. Foto: Tesla Motors

EQ S kot odgovor na teslo S

Ob novi generaciji razreda S pa je še bolj zanimiva njegova povsem električna različica. To bo prvi avtomobil z nove platforme MEA. Za Mercedesovo podznamko EQ bo to prvi avtomobil, ki bo namensko izdelan za električni pogon. Na voljo bosta dva elektromotorja, ki bosta zagotavljala stalni štirikolesni pogon.

Sistemska moč takega pogona bo več kot 400 'konjev', različica AMG jih bo predvidoma imela kar okrog 600. Novi EQ S bo neposredni odgovor na Teslin model S, ki je Mercedes-Benzu tudi v Evropi povzročil precej sivih las. Električna ameriška limuzina je bila namreč prodajno že uspešnejša od razreda S.

Tudi s kljukami vrat, ki se skrijejo?

Klasični razred S in EQ S bosta prihajala z različnih platform, a si bosta delila enak sistem aktivnega vzmetenja. Serijski razred S bo pokazal tudi evolucijo oblikovalskega jezika ekipe Gordna Wagenerja in Roberta Lešnika.

Prihajajo novi žarometi LED in maska motorja, očitno pa tudi kljuke vrat, ki se bo zapiranju vrat skrijejo v vrata. O tej funkciji smo nedavno že pisali in v serijski različici jih imajo le tesle in range rover velar. Električni EQ S bo imel predvidoma svojevrstno oblikovalsko zasnovo (krajši pokrov 'motorja', bolj navpično vetrobransko steklo …).