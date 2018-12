Tesline kljuke: njihova prednost, zakaj jim nihče ne sledi?

Skrite avtomobilske kljuke so še vedno velika redkost in adut Tesle, da po nekdanjem vzoru Appla išče skrite želje kupcev in prek njih (s posamičnim avtom) prevladuje na premijskem avtomobilskem trgu. Skrite kljuke pa so bile tudi za njihove inženirje prava nočna mora.

Ko smo leta objavili prvi članek o Elonu Musku, smo ga v naslovu označili za avtomobilskega Steva Jobsa. Podobno kot je ta začel revolucijo mobilne telefonije, je Musku v marsičem že uspelo v avtomobilski industriji. Preden je na trg prišel njegov električni model S, o elektromobilnosti resneje ni govoril še nihče. Danes, ko samo Tesla na leto že proda več kot 200 tisoč električnih vozil, je ta pogon v strateških načrtih (resda tudi zaradi zaostrenih okoljevarstvenih politik) skoraj vseh največjih proizvajalcev.

Applov pristop: Ponuditi tisto, za kar kupci (še) ne vedo, da si želijo

Musku je podobno kot Jobsu uspelo naslednje: kupcem vozil je ponudil tisto, za kar sploh niso vedeli, da to potrebujejo oziroma si želijo. Tesla model S je predstavila še vedno največji zaslon na dotik v avtomobilu. Ta je visok 43 centimetrov in prek njega uporabnik nadzira večino funkcij vozila. Druga prav tako pomembna novost pa so bile v vrata skrite oziroma integrirane kljuke. Te so prišle na plan šele takrat, ko je voznik pristopil k vozilu in tako nakazal željo, da v avtomobil vstopi.

Ena izmed tesel S v Ljubljani. Ko voznik pristopi k vratom, se prikažejo kljuke. Pri modelu X so to funkcijo nadgradili še s samodejnim odpiranjem vrat in tudi zapiranjem, ko voznik pritisne na stopalko za zavoro. Foto: Gregor Pavšič

Podobna rešitev tudi na konceptu BMW X7, ki pa v serijski različici ni zaživela. Skrite kljuke: minimalizem, oblikovna dovršenost, a za večino previsoki stroški

Ko smo pred dvema letoma na avtomobilskem salonu v Frankfurtu opazovali koncept novega BMW X7, je imel ta skrite kljuke. Tudi vrata so se odpirala samodejno. Toda ko smo se pogovarjali s predstavniki nemške znamke, so ti hitro poudarili, da serijski X7 takih kljuk ne more imeti. Predrage so, nima smisla, so nam povedali.

In res, serijski X7 je obdržal malo futurističnih zamisli s tistega koncepta. Med serijskimi vozili se je na pot Tesle (poleg nekajkrat dražjega Rolls-Roycea) v resnici podal le Land Rover z novim modelom range rover velar. Glavni proizvajalci premium vozil pa ostajajo pri klasičnih kljukah in morda je to le eden izmed razlogov, da je Tesla z električnim modelom S na premium trgu v Evropi uspešnejša od limuzin, kot so mercedes-benz razred S, BMW serija 7 in audi A8.

Range rover velar je vendarle sledil tesli S in ponudil podoben način vratnih kljuk. Foto: Gašper Pirman

Začetek Tesline zgodbe na osnovi mercedesa CLS

Elon Musk in začetna ekipa Tesle je prvi prototip poznejšega modela S, takrat še na osnovi mercedes-benza CLS, izdelala še pred prihodom glavnega oblikovalca Franza von Holzhausna. Ta je prvi prototip označil za grdega in zapovedal številne spremembe. Takrat so razvoj opravljali še kar pod šotorom s površino manj kot 300 kvadratnih metrov v prostorih podjetja Space X.

Skrite kljuke so bile za inženirje seveda nočna mora, a Musk je pri njih trmasto vztrajal. Podobno tudi pri omenjenem velikem digitalnem zaslonu (dobavitelji za avtomobile takih še niso imeli, računalniški zasloni pa niso bili kos vibracijam ter temperaturnim razlikam) in izdelavi karoserije iz aluminija. Ta je bila takrat redkost še v Evropi, kaj šele v ZDA.

Ko so leta 2009 v Space X predstavili prototip modela S, je imel še vedno podvozje mercedesa CLS (z 10 centimetrov daljšo medosno razdaljo) in skupaj so ga držali predvsem magneti. Finančna slika podjetja je bila obupna, toda nato je šel Tesli na roko razplet dogodkov. Zaradi gospodarske krize sta ji General Motors in Toyota skoraj podarila tovarno v Freemontu, energetsko ministrstvo ZDA pa jim je posodilo 465 milijonov dolarjev.



Konec junija 2010 so vstopili še na borzo. Carlos Ghosn, takratni predsednik Nissana in Renaulta, jih je še vedno označil za majhnega avtomobilskega palčka in za lastno podjetje do leta 2012 napovedal pol milijona izdelanih električnih vozil. To jim ni uspelo, Tesla pa je letos septembra (od prvega, izdelanega v juniju 2012) presegla mejo 250 tisoč izdelanih modelov S in tudi že prvih 100 tisoč manjših modelov 3.