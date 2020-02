Pri sosedih Avstrijcih nastaja nov superšportnik #foto

Avstrijski KTM je pred dvanajstimi leti prvič potipal avtomobilski svet z drznim avtom x-bow in prepričal predvsem najdrznejše kupce. Največji proizvajalec motorjev v Evropi si zdaj želi izdelati še svoj drugi avto, a tudi tokrat to ne bo običajen model, temveč so začeli razvijati športnika, ki bo dirkal v na novo ustanovljeni seriji GT2.

Avstrijci želijo pokazati zobe Porscheju in Audiju z novim dirkalnikom x-bow GT2, ki ima 450 kilovatov in vsega tisoč kilogramov. V novi seriji GT2, z njo želijo nadomestiti vrzel med serijama GT3 in GT4, lahko letos pričakujemo razburljive dirke. Serija je namreč namenjena voznikom z manj izkušnjami, ki bodo v njej dirkali z manj dodelanimi dirkalniki. Zaradi tega so svoje zanimanje pokazali številni proizvajalci, zaradi neizkušenih voznikov pa se nam obeta precej razburljiva sezona.

Na svetovnih dirkališčih že letos

KTM je očitno resno zagrizel v razvoj novega dirkalnika. S čudovito bočno linijo je že tako pridobil številne simpatije, z vgrajenim 2,5- litrskim petvaljnim Audijevim motorjem s 450 kilovati pa bo imel neverjetno razmerje med močjo in maso. Zaradi uporabe nosilne strukture iz ogljikovih vlaken in drugih karoserijskih delov iz kompozitnih vlaken se bo masa ustavila pri tisoč kilogramih.

Avstrijski proizvajalec pa bo imel na voljo tudi različico GTX, ki bo primerna za dirkanje tudi v drugih razredih, kjer omejitev praktično ni. Vsi dodatki so homologirani za dirkanje v vseh serijah, izbira pa je odvisna predvsem od voznika in globine denarnice. Dvajset avtomobilov GTX bo bodočim kupcem na voljo še letos, za serijo GT2 pa še čakajo homologacijske dokumente. Ko jih bodo prejeli, bodo začeli testiranja na stezi, kmalu zatem pa bo stekla prodaja.