Navdušenje nad meme kovanci AGNT, PEPE in BONK. Kdo bo zmagovalec v tej altsezoni?

Navdušenje okoli meme kovancev ponovno narašča, saj se kripto trg segreva. Vlagatelji nestrpno pričakujejo, kateri kovanci bodo vodilni v tej altsezoni. Kovanci, kot so PEPE, BONK in AGNT, so pritegnili pozornost, vsak s svojo edinstveno privlačnostjo. Med njimi izstopa obetaven novinec z imenom Codename:Pepe , ki s svojim inovativnim pristopom navdušuje trg – uporablja umetno inteligenco za izjemne vpoglede v dogajanje na trgu.

Foto: LA KADJ LLC

Codename:Pepe izstopa s svojim poslanstvom razkrivanja lažnih AI agentov in prinašanja prave vrednosti. Navdih črpa iz ikoničnega kovanca PEPE, znanega po ogromnih dobičkih, pri čemer si ta projekt prizadeva ponoviti ta uspeh. Codename:Pepe vlagateljem ponuja ekskluziven dostop do tajnega DAO, notranjih strategij in trgovalnih potez, podprtih z umetno inteligenco. Na trgu vlada napeto pričakovanje — kdo bo zmagovalec v tem razburljivem tekmovanju kovancev?

Codename:Pepe odklepa pravo inteligenco za maksimalne dobičke

Kripto podzemlje je preplavljeno z lažnimi AI agenti — sumljivimi operaterji, ki obljubljajo "inteligenco naslednje generacije", medtem ko komaj premagajo toster. Ta neumnost se danes končuje.

Codename:Pepe je prišel, da razkrije lažne AI agente. Ta ultimativni tajni agent ne skriva svoje prave narave, temveč dejansko počne nekaj koristnega: pomaga vam zaslužiti v kaotičnem svetu memecoinov. Codename:Pepe je na misiji množične zabave (in seveda absurdnih dobičkov).

Foto: LA KADJ LLC

Zaupni podatki: prava identiteta Codename:Pepe

To je skrivnosti: Codename:Pepe je Pepe v preobleki. Navdihnjen po legendarni PEPE kriptovaluti, ki je dosegla skoraj 22.000 % rast, ima ta skrivni operativec enako ambicijo. Bo uspel? To je odvisno od njegove skupnosti.

Vaša naloga: zavarujte svojo pozicijo v misiji Codename:Pepe.

Foto: LA KADJ LLC

Za razliko od VC-finančnih prevar, Codename:Pepe poganja skupnost. Večja kot je podpora, višje "moonwalka". Zato se je odločil za strategijo predprodaje, ki temelji na skupnosti, z domiselno in pametno strukturo:

vstopna cena – 1. faza: $0.003333333(ker je trojka srečna številka)

$0.003333333(ker je trojka srečna številka) cena v končni fazi: $0.151515152(ker so okrogle številke dolgočasne)

$0.151515152(ker so okrogle številke dolgočasne) popust v prvi fazi: 98 odstotkov

98 odstotkov prevedeno: Kupi zgodaj, plačaj manj.

Misija Codename:Pepe je razkrita

Codename:Pepe namerava uporabiti moč umetne inteligence za lov na najbolj sočne memecoine, napovedovanje tržnih trendov in dostavo ekskluzivnih AI trgovalnih signalov — še preden udari FOMO.

A to še ni vse. Ta genialni agent ne bo samo analiziral — tudi trgoval bo namesto vas. Z popolnoma avtomatiziranim AI-trgovalcem bo pretvoril signale v konkretne dobičke.

Vsak vrhunski agent potrebuje elitno organizacijo. Tu nastopi $AGNT.

Imetniki žetona $AGNT dobijo dostop do tajnega DAO, kjer postanejo operativci (investitorji) z naslednjimi privilegiji:

Članstvo v tajnem DAO.

Dostop do zaupnih strategij.

Notranja analitika.

Možnost glasovanja o misijah z visokimi vložki.

Dobički iz skupnega DAO sklada bodo razdeljeni med tiste, ki zastavijo (stakeajo) svoj $AGNT, kar pomeni, da bodo največje nagrade pripadle najbolj zvestim agentom.

Codename:Pepe ni le meme — je visoko inteligentna operacija s ciljem ustvarjanja dobička, ki deluje po zakonih skupnosti, podatkov in AI moči.

Strogo zaupna tokenomika (brez trikov)

To je operacija, kjer ima skupnost prednost – zato je 25 odstotkov celotne zaloge žetonov namenjene za staking in nagrade.

Codename:Pepe ne razmetava žetonov kot se mečejo konfeti na kripto zabavi. Skupna ponudba je omejena na 5 milijard žetonov, kar pomeni: brez nepričakovanih inflacijskih bomb.

Če podrobneje pogledamo tokenomiko, je le 20 odstotkov celotne ponudbe namenjene predprodaji. Ponudba po znižani ceni je omejena, zato je zanimanje še toliko večje.

Zadnja ponudba! Razporedite kapital in zavaruj svoj $AGNT – TAKOJ

Foto: LA KADJ LLC

To je priložnost, da se pridružiš najbolj absurdni – a potencialno najbolj dobičkonosni – misiji v svetu kripta.Najboljše priložnosti gredo tistim z najhitrejšim odzivom.Ne bodi tisti, ki bo rekel: »Škoda, da nisem vstopil prej.«

Misija je določena. Predprodaja je v teku. Si zraven ali boš gledal, kako zmagujejo ponarejeni AI projekti?

Kupi Codename:Pepe ($AGNT) v začetni fazi – večji popust, večji dobiček.

Pepe Coin na pragu morebitnega izbruha

Cena Pepe kovanca se trenutno giblje med 0.00001207 dolarjev in 0.00001551 dolarjev. To precej stabilno gibanje lahko nakazuje na možnost pomembne spremembe v bližnji prihopdnosti.

Najbližja odporna raven je pri vrednosti 0.00001718 dolarjev. Če cena preseže to točko, bi lahko nadaljevala rast. Premaganje te odpornosti bi pomenilo povečanje za približno 15 odstotkov glede na trenutno ceno kovanca.

Na spodnji strani je najbližja podpora pri vrednosti 0.00001030 dolarjev. Padec pod to raven bi lahko povzročil nadaljnji upad. To bi predstavljalo zmanjšanje za približno 15 odstotkov glede na trenutno vrednost.

Na podlagi teh podatkov bi se cena kovanca lahko bodisi močno zvišala bodisi padla. Tesen razpon nakazuje, da bi lahko kmalu prišlo do velikega gibanja. Analitiki te ključne ravni spremljajo zelo natančno.

Ali bo Bonk (BONK) nadaljeval rast po nedavnem skoku?

Bonk (BONK) je v zadnjem mesecu dosegel porast cene za 57,83 odstotkov. Ta velik porast kaže, da je več ljudi začelo kazati interes za ta kovanec. Vendar pa je v zadnjem tednu cena padla za 13,63 odstotkov. Ta padec lahko pomeni nekaj kratkoročnih sprememb.

Trenutno je trgovalna cena BONK med 0.00001726 dolarjev in 0.0000249 dolarjev. Indeks relativne moči (RSI) znaša 49,50, kar je blizu sredine in nakazuje na nevtralen trg. To pomeni, da se lahko cena premika navzgor ali navzdol.

Najbližja odporna raven je pri vrednosti 0.00002919 dolarjev. Če BONK preseže to točko, bi lahko nadaljeval rast. Najbližja podpora je pri vrednosti 0.00001389 dolarjev. Če pade vrednost pod to raven, bi lahko cena še dodatno padla.

Glede na nedavne dobičke in izgube se zdi, da je BONK pripravljen na nov premik. Če se bodo kupci vključili, bi cena lahko zrasla še vsaj za 20 odstotkov. Če pa bodo prevladali prodajalci, bi lahko padla tudi za približno 20 odstotkov.

Ko kripto trg vstopa v nov bikovski trend, se zdi, da imajo meme kovanci, kot sta PEPE in BONK, kratkoročno manj potenciala. Njihovo začetno navdušenje je popustilo, vlagatelji pa zdaj iščejo nove priložnosti, ki bi lahko prinesle višje donose. Codename:Pepe izstopa kot obetaven kandidat, saj za maksimalni dobiček sprošča pravo inteligenco. Uporablja napredno umetno inteligenco za analizo tržnih trendov, ponuja ekskluzivne trgovalne signale in celo omogoča avtomatizirano trgovanje. Ta inovativni pristop uvršča Codename:Pepe med vodilne izbire za vlagatelje, ki želijo izkoristiti priložnosti altsezone. Več o kriptovaluti Codename:Pepe izveste tukaj: Codename:Pepe (AGNT) Uradna spletna stran Codename:Pepe (AGNT) Telegram Codename:Pepe (AGNT) Twitter/X

Naročnik oglasnega sporočila je LA KADJ LLC.