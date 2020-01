Prestop leta? Renault je dobil novega predsednika.

Medtem ko je Seat včeraj v Martorellu razkril novo generacijo leona, je Renault prek sporočila za javnost potrdili imenovanje Luce De Mea za novega predsednika njihove uprave. De Meo je bil v zadnjih letih najzaslužnejši za opazen dvig Seatove prodaje in pohod v varno zeleno območje poslovnih številk, prav tako pa bi ga lahko označili tudi za očeta novega leona. Toda včerajšnjo premiero je vendarle moral spremljati le prek interneta in ne iz prve vrste tribun v posebnem prostoru Seatove tovarne.

Pred 27 leti je kariero začel prav pri Renaultu

De Meo se dejansko vrača tja, kjer je leta 1992 kot produktni vodja začel svojo kariero. Po petih letih pri Renaultu se je preselil k Toyoti, kjer je vodil projekt yarisa in Lexusove znamke v Evropi. Leta 2002 se je preselil k Fiat Chryslerju, kjer je bedel nad znamkami Alfa Romeo, Abarth in Fiat. Leta 2009 je sledila še selitev h koncernu Volkswagen, najprej kot vodja marketinga znamke Volkswagen in nato še Audi.

Seat je popeljal do prodajnega rekorda

V zadnjih petih letih je vodil Seatovo znamko in jo lani s 517.600 prodanimi avtomobili popeljal do rekordnega izkupička v zgodovini podjetja. V primerjavi z letom 2018 so prodajo povečali za skoraj 12 odstotkov (11,9%).

Na službo pri Renaultu bo čakal še do julija

Pri Renaultu bo nasledil začasno predsednico Clotilde Delbos, ki je Renault vodila po umiku Thierryja Bolloreja. Delbosova bo vodenje uprave sicer opravljala še do 1. julija, saj De Meo do takrat še ne more prevzeti nove službe. To mu preprečuje konkurenčna klavzula v pogodbi z Volkswagnom.

De Meo bo Renault vodil v času, ko po aferi z nekdanjim predsednikom Carlosom Ghosnom začenja novo obdobje svojega poslovanja. Na mizi bo tudi prihodnost naveze z Nissanom. De Meo je vajen delati tako s francoskimi kot tudi japonskimi sodelavci, pozna njihovo kulturo in je bil tudi zato že mesece favorit za prevzem vodenja Renaultove uprave. 52-letni De Meo sicer poleg italijanščine govori tudi angleško, špansko, nemško in francosko.