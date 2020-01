To je novi seat leon: španski "golf" spomladi tudi v Sloveniji #foto

To je novi seat leon, španski "volkswagen golf" in prvi adut Seatove avtomobilske znamke. Oblikovno z manj izstopajočimi linijami kot do zdaj stavi na prečiščenost zunanjosti, znotraj pa namenja večji poudarek digitalizaciji in povezanosti. Leon bo na voljo v kombilimuzinski in karavanski izvedbi, pri obeh jim je uspelo za opaznih pet centimetrov podaljšati tudi medosno razdaljo.

Seat je danes v Martorellu predstavil četrto generacijo leona, svojega z naskokom najpomembnejšega modela. Ta za osnovo uporablja Volkswagnovo platformo MQB, ki si jo deli z volkswagnom golfom, škodo octavio, škodo scalo in audijem A3. Novi leon bo izdatneje digitaliziran, prvič se bo med pogoni znašel tudi priključni hibrid. Avtomobil bo v Slovenijo pripeljal letos spomladi.

Seat je leona razkril ob odsotnosti večletnega predsednika Seata Luce de Mea, ki je v začetku leta zapustil družbo. Prav na večer leonove svetovne premiere so pri Renaultu uradno potrdili, da je De Meo prevzel mesto predsednika uprave francoskega avtomobilskega proizvajalca.

Oblikovno ne skriva vzporednic s tarracom

Oblikovno je novi leon evolucija dozdajšnjega in prav nič sramežljivo ne vleče vzporednic z lani razkritim športnim terencem tarracom. Sprednje linije so manj ostre in bolj zaobljene kot do zdaj, tudi sicer je linij manj in pri Seatu ponosno kažejo poudarjeno minimalistično oblikovalsko zasnovo vozila. Zadaj izstopa luč LED po celotni širini zadka avtomobila. Tam bomo lahko našli tudi izpisano ime leon.

Foto: Seat

Foto: Seat

Foto: Seat

Digitalizirana notranjost med osrednjimi novostmi leona

Na svetovni premieri so pri leonu še najbolj navedli njegovo povezljivost in nov način upravljanja zaslona oziroma infozabavnega vmesnika na vrhu sredinske konzole. Z različnimi kombinacijami pritiskov (en prst, dva prsta, dva pritiska …) bo mogoč hiter dostop do nekaterih funkcij. Podobne rešitve smo videli tudi že v novem volkswagnu golfu. Pri Seatu tudi pravijo, da imajo v vsej avtomobilski industriji največji delež uporabnikov vmesnikov Car Play in Android Auto.

Osrednji zaslon bo v serijski izvedbi velik osem palcev, z doplačilom pa vse do 10.

Oba leona tudi s pet centimetrov daljšo medosno razdaljo

V primerjavi s predhodnikom je kombilimuzinska izvedba zrasla za 8,6 centimetra (karavanska za 9,3 centimetra). Tako je klasični leon dolg 4,36 metra in ima 2,68 metra medosne razdalje. Karavanski leon ST bo dolg 4,64 metra, medosna razdalja pa bo enaka kot pri kombilimuzini. Pri obeh izvedbah so medosje podaljšali za pet centimetrov, kar obljublja več prostora v notranjosti avtomobila.

Kombilimuzinski leon bo imel 380 litrov osnovne prostornine prtljažnika (enako kot predhodnik), karavan pa 617 litrov prostornine. To je 30 litrov več kot do zdaj.

Foto: Seat

Pri motorjih bo izbire veliko, največja novost je prvi Seatov priključni hibrid

Kaj pa motorji? Leon bo imel na voljo bencinske motorje (litrski, 1,5-litrski) z močjo od 66 do 140 kilovatov. Ob tem bo Seat ponudil tudi dvolitrske dizelske motorje (85 in 110 kilovatov), pri karavanskem leonu ST bo na voljo tudi dizelski motor v kombinaciji s štirikolesnim pogonom.

Pri izbiri samodejnega menjalnika DSG bo imel voznik le še majhno prestavno ročico, saj ta podobno kot pri golfu z menjalnikom ni več mehansko povezana.

Poleg blagega hibrida opozarjamo še na možnost priključno hibridnega pogona, ki prinaša 1,4-litrski bencinski motor TSI in dodatni električni motor. Baterija bo imela zmogljivost 13 kilovatnih ur, kar bo po standardu WLTP omogočalo do 60 kilometrov električnega dosega. Ta pogon bo na voljo za obe karoserijski izvedbi leona.

Vsak četrti prodani seat že SUV, a leon ostaja z naskokom najpomembnejši model

Seat je lani prodal 574.100 avtomobilov, kar je v primerjavi z letom 2018 skoraj 11-odsotna rast. Med prodanimi avtomobili je bilo 44 odstotkov modelov arona, ateca in tarraco, s tem pa se je delež športnih terencev znotraj Seata povečal še za 25 odstotkov. Pri Seatu navajajo 98.500 modelov ateca in 32.600 modelov tarraco. Tega so na avtomobilskem trgu predstavili prav lani.

Kljub rasti prodaje športnih terencev pa leon ostaja najpomembnejši Seatov model. Lani so jih prodali 151.900, druga najuspešnejša pa je bila ibiza (125.300 vozil).

Leon je sicer že 21 let star Seatov model. Izdelovati so ga namreč začeli leta 1998, danes pa so torej v Španiji razkrili njegovo četrto generacijo. Oblikovno ena od najbolj posebnih je bila druga generacija leona med letoma 2005 in 2012. Rekordno leto za ta španski avtomobil je bilo 2015, ko so jih izdelali 169 tisoč. Od leta 2013 so se letne proizvodne številke leona povzpele krepko čez 100 tisoč, kar je tudi zasluga njegove zelo uspešne karavanske izvedbe. Leon je v izvedbi ST pred tremi leti zmagal tudi na primerjalnem testu PRIMA karavanov tega razreda. Lani so pri Seatu izdelali še 159 tisoč leonov, skupno do zdaj pa že 2,2 milijona.