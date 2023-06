Prestižen hibrid: ko se združita praktičnost in razkošje #nagradnaigra

Hibridni avtomobili med uporabniki postajajo vse bolj priljubljeni, saj združujejo prednosti električne energije in tradicionalnega motorja z notranjim zgorevanjem. Eden od izjemnih primerov tovrstnih avtomobilov je Ford Kuga, ki združuje eleganten dizajn, vrhunsko udobje in napredno tehnologijo. Kupci lahko izbirajo med različnimi ravnmi opreme: od osnovne do najprestižnejše Vignale.

Vrhunska različica zelo priljubljenega modela

Ford Kuga Vignale je vrhunska različica prodajno že tako uspešnega in priljubljenega modela. Ta model je primer, kako lahko vrhunska tehnologija in trajnostna vožnja združita vse, kar vozniki iščejo v sodobnem avtomobilu. Različica Vignale je idealna izbira za tiste, ki iščejo kombinacijo praktičnosti in razkošja. Ta različica prinaša vrsto dodatnih elementov prestiža in izpopolnjenosti, ki zagotavljajo izjemno izkušnjo vožnje.

S svojo ekskluzivno zasnovo in premišljenimi detajli je Kuga Vignale zares posebna. Fordov najbolj elektrificiran model do zdaj odlikuje aerodinamično oblikovana zunanjost, ki s proporci prestižnega razreda obljublja še več prostornosti in udobja. Številni napredni varnostni sistemi in tehnološke inovacije, ki so na voljo, pa poskrbijo za dodatno varnost. Največja razlika, ki jo bodo lastniki cenili v primerjavi z osnovnimi različami, je vgrajena dodatna oprema.

Različica Vignale ima vse Fordove družinam prijazne uporabne lastnosti in udobje ter priljubljene funkcije, dodaja pa obsežen seznam funkcij, ki avtomobil povzdiguje v premiumski razred. Dovršena, elegantna, nova in prestižna Kuga Vignale je na voljo s pestro izbiro naprednih hibridnih pogonskih sklopov, ki prinašajo najučinkovitejšo porabo goriva v segmentu do zdaj. Povprečni doseg v primerjavi z njeno predhodnico je izboljšan za 28 odstotkov. Zasnovana je na Fordovi novi globalni prilagodljivi platformi za vozila s sprednjim pogonom. Odlikuje jo boljša aerodinamika za varčnejšo porabo goriva, od predhodnice s primerljivim pogonom pa je lažja za do 80 kilogramov.

Dizajn, ki na cesti izstopa

Generalno gledano je nova Kuga po videzu bolj gladka, okretna, energična, zmogljiva, nižja in širša – navdušila vas bo že ob prvem pogledu. Ford Kuga Vignale ima eleganten in prestižen dizajn, ki izstopa na cesti. Zunanja karoserija je oblikovana z vrsto unikatnih elementov. Prestižna Kuga Vignale očara s prefinjeno odlično izdelavo s posebnimi ornamenti, značilnimi za različice Vignale, kot so mat aluminijasti strešni nosilci, vstavki v odbijačih in pragih ter elegantno oblikovana sprednji in zadnji odbijač. Zunanjost krasijo značilna kromirana mrežasta maska Vignale, dvojna izpušna cev in platišča iz lahke zlitine.

Kakovostni materiali in notranje oblikovanje

Poleg naprednega pogonskega sistema in dovršenega dizajna Ford Kuga Vignale ponuja tudi vrhunsko notranjost in številne funkcionalnosti. Potniki bodo cenili udobne sedeže, kakovostne materiale in sodobno oblikovane elemente, ki ustvarjajo elegantno in prijetno vozniško izkušnjo. Povsem nova notranjost je zasnovana za vse, kar prinese dan. Je skladna in zračna ter združuje vrhunske materiale, natančno izdelavo in najsodobnejše tehnologije.

Notranjost Ford Kuga Vignale je opremljena z vrhunskimi materiali, kot so mehko usnje in visokokakovostni oblazinjeni sedeži. Oblazinjenje sedežev z usnjem Windsor z ekskluzivnim vzorcem Vignale, usnjeno oblazinjenje ogrevanega volana in talne obloge iz velurja nedvomno polepšajo notranjost.

Dodatno ekskluzivnost dodajajo detajli, kot so kromani obrobni okrasni elementi, leseni vložki in osvetljeni pragovi vrat. Kuga Vignale je zasnovana tako, da vozniku in potnikom ponuja vrhunsko udobje in estetiko. Napisov Kuga pa tudi ne boste našli, ker povsod piše samo Vignale.

Ste vedeli, da je Ford Kuga zelo prostorna?

Prilagodljiva notranjost Kuge zagotavlja obilo prostora za prtljago in je najboljši primer Fordovega na uporabnika osredotočenega oblikovanja. Kugina vitka silhueta skriva največjo prostornost v tem razredu. Potniki na zadnjih sedežih imajo izjemno veliko prostora za noge, z vzdolžnim pomikom sedežev v drugi vrsti Kuge pa je mogoče prilagoditi prostor v prtljažniku. Glede na želje in potrebe lahko prilagodljive zadnje sedeže vzdolžno premikate in s pomikom naprej prostornino prtljažnika povečate za 67 litrov (skupna prostornina za prtljago znaša do 645 litrov), da vam ne bo treba ničesar puščati doma.

Prilagodljiv je tudi dostop za mlajše otroke, še predvsem ko jih je treba varno pripeti v otroške sedeže. Pri enostavni namestitvi vam pomaga tudi sistem ISOfix.

Ujela se bo z vašim življenjskim slogom

Fordov najbolj elektrificiran model do zdaj se bo odlično ujel z vašim življenjskim slogom. Vozilo premore številne najsodobnejše tehnologije za priročnost in udobje, vključno z brezžičnim polnjenjem telefona in glasovnim upravljanjem sistema za informacije in razvedrilo.

Posebnost Kuge je nov sistem Infotainment, del katerega je 12,3-palčni zaslon instrumentne plošče z zaobljenim zaslonom. Ta ima poleg estetskega vidika tudi druge prednosti. Voznik lahko na njem na primer preprosto in hitro spreminja poglede in prikaz informacij o vožnji, ki so zanj pomembne v natančno določenem trenutku vožnje.

Kuga je na voljo z vgrajenim modemom FordPass Connect, ki prinaša celo vrsto novih možnosti. Napredne možnosti za uporabo na daljavo vam omogočajo, da upravljate in nadzirate svojo povsem novo Kugo od koderkoli: tako lahko s telefonom poiščete svoje vozilo, zaklenete ali odklenete vrata in celo na daljavo zaženete motor, da v mrzlem jutru ogrejete vozilo (samo vozila s samodejnim menjalnikom). Aplikacija FordPass prinaša številne funkcije, s katerimi bo za lastnike Kuge izkušnja uporabe elektrificiranega vozila še bolj navdušujoča.

Gledano v celoti je Ford Kuga Vignale bogato opremljena z dodatno opremo, ki povečuje njeno prestižnost. Med funkcionalnostmi in naprednimi tehnologijami so med drugim na voljo ogrevani in hlajeni sedeži, električno nastavljiv voznikov sedež, gretje volanskega obroča, zatemnjena stekla zadaj, panoramska streha, samodejni parkirni sistem, ambientalna osvetlitev in vrhunski zvočni sistem B&O, ki poskrbi za ustrezno glasbeno spremljavo vsake poti.

Napredni varnostni sistemi

Nič ni pomembnejše kot varnost, zato naj bo ta pri nakupu novega vozila za vašo družino na prvem mestu. Neodvisna organizacija za preverjanje varnosti s preskusnimi trčenji Euro NCAP je športnemu terencu Ford Kuga podelila najvišjo varnostno oceno s petimi zvezdicami. Tako je za zaščito odraslih osvojila 92 odstotkov, pri trčenju v bočno oviro in še zahtevnejšem preskusu z bočnim trčenjem v drog pa je prejela maksimalno število točk.

Ford Kuga Vignale je opremljena z naprednimi varnostnimi tehnologijami, ki zagotavljajo visoko raven varnosti med vožnjo. Sodobna zasnova je zaznavna tudi pri opremljenosti z različnimi asistenčnimi sistemi. Med njimi so na primer sistem za preprečevanje naleta, sistem za ohranjanje vozila na voznem pasu, sistem za zaznavanje mrtvega kota, sistem za prepoznavanje prometnih znakov, sistem za samodejno zaviranje v sili in adaptivni tempomat.

