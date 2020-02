Presenečenje? To je drugi najuspešnejši renault leta.

Renault vse bolj uživa sadove trdega dela in z električnim modelom zoe podira prodajne rekorde. Na krilih nove generacije, ki je prinesla znatno daljši doseg in nove tehnologije, so samo v januarju prodali skoraj deset tisoč avtomobilov, skupaj pa so prodali že več kot 250 tisoč modelov zoe.

Samo v mesecu januarju je Renault prodal skoraj deset tisoč električni modelov zoe. Foto: Gašper Pirman

Zoe prodaja Renault izključno v Evropi, a gre kljub temu za enega najbolje prodajanih električnih vozil na svetu. V sedmih letih so prodali preko 250 tisoč avtomobilov, od tega samo januarja letos skoraj deset tisoč. S pomočjo pametnih in predvsem uporabnih nadgradenj prodajne številke ne upadajo, temveč se v zadnjem času dvigujejo.

Zadnja posodobitev zadetek v polno

Oktobra smo na Sardiniji vozili nov zoe, kjer se je z novo večjo baterijo, varčnejšim elektromotorjem, hitrim polnjenjem in digitalno notranjosti dokazal kot eden boljših, če ne celo najboljši električni model v tem cenovnem razredu. Očitno so njegove prednosti spoznali tudi kupci, saj so v letošnjem januarju kupili za 156 odstotkov več modelov zoe, kot v enakem obdobju lani.

Po cliu drugi najbolje prodajani avto znamke

V zadnjem času so bili Francozi zelo dejavni, saj so v razmiku nekaj mesecev na cesto zapeljali novi clio, captur in zoe. Kljub velikemu vzponu prodaje majhnih križancev, pa capturju v januarju prodajno ni uspelo prehiteti zoe. Clio pete generacije ostaja prodajna uspešnica te znamke. V januarju so namreč prodali 17 tisoč teh modelov. Sledi mu zoe s skoraj deset tisočimi prodanimi avtomobili, in na tretjem mestu pa je megane. Captur je po prodajnih številkah šele četrti najbolje prodajani avto znamke v januarju, a treba je poudariti, da so ta mesec pri znamki šele dobro začeli prodajo na številnih evropskih trgih.

Še pogled na leto 2019 - Renault je v lanskem letu prodal 45.745 modelov zoe, kar je 19 odstotkov več kot leta 2018. Glede na znaten dvig prodaje že v januarju pa se bo pozitivni trend prodaje nadaljeval tudi letos.

Prodaja električnih avtomobilov v letu 2019: