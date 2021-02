Presenečenje ob 60-letnici, se vrača še katrca? #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letos praznuje šestdeset let Slovencem zelo poznana Renaultova katrca. Ni bila prodajna uspešnica le pri nas, globalno so jih v tridesetih letih izdelali več kot osem milijonov in jih prodali v najmanj 100 držav sveta. Zaradi te pomembne obletnice bodo vsak mesec pripravili nov dogodek, novembra pa obljubljajo posebno presenečenje. Na spletu je završalo, in že se pojavljajo prva namigovanja, da bodo pred koncem leta razkrili električni koncept novodobne katrce.

Renault za zdaj, seveda, še ni neuradno ničesar namignil, a ob predstavitvi koncepta Renaultove petke, ki bo leta 2025 na ceste zapeljala kot retro oblikovani mestni avto, so se mnogi že spraševali, ali bi lahko kmalu videli tudi koncept Renaultove katrce. Zdaj so namigovanja vse glasnejša, a očitno bomo morali na uradno potrditev (če res prihaja električna katrca) počakati še vsaj nekaj mesecev.

Prvi Renaultov avto s pogonom spredaj

Renault 4 je na ceste zapeljal leta 1961 kot prvi znamkin avto s pogonom na sprednji kolesni par. Družinski model je stavil na odlično razmerje med nakupno ceno in uporabnostjo, s tem pa so želeli prevzeti čim večji delež Citroënovi uspešnici 2CV. Katrca je imela močnejši motor in bila bolj izpopolnjena od največjega tekmeca.

V manj kot štirih letih in pol so prodali štiri milijone avtov, v štiriintridesetih letih so tako izdelali kar osem milijonov avtov.

Mesečni dogodki v čast legendarne katrce

Uradni program proslavljanja te 60-letnice sestavlja množica srečanj na družbenih omrežjih, ki bodo vsakega 4. in 14. v mesecu postregla z ekskluzivnimi vsebinami. Pripravljali jih bodo ljubitelji za ljubitelje, med njimi pa bodo tudi pripovedi zbirateljev in znanih osebnosti. Vse to z namenom poglobljenega prikaza zgodovine avtomobila, ki je bil veliko več kot le ikona svoje dobe.

Vrhunec praznovanja bo novembra, ko bodo ta jubilej proslavili z dostavno različico 4L "fourgonette", ki je bila nepogrešljiv alter ego katrce. Takrat naj bi Francozi pripravili še eno presenečenje. To naj bi bil, po pisanju britanskega Autocarja, kar koncept nove električne katrce.

Koncept, ki napoveduje novodobno Renault petko. Foto: Renault