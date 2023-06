Presenečenje? Audi bo kmalu dobil novega šefa.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Napoved slovesa Markusa Duesmanna s čela Audija ni popolno presenečenje, saj je predsednik Volkswagnovega koncerna Oliver Blume nedavno na srečanju delničarjev povedal, da Audi po njegovem mnenju zaostaja za konkurenco in da potenciala znamke še niso polno izkoristili. Del težav so tudi programski zapleti, ki so po besedah Blumeja zakasnili prihod nekaterih električnih modelov.

Duesmanna bo s 1. septembrom kot nov izvršni direktor nasledil Gernot Döllner, trenutno še produktni vodja celotnega Volkswagnovega koncerna.

Döllner se je Volkswagnu pridružil leta 1993. Dolgo je delal pri Porscheju, kjer je skrbel tudi za celotno linijo panamere.