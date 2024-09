Prepoznate original? Renault obuja nekoč uspešno ime, a ne čisto zares.

Pri Renaultu nadaljujejo s svojimi retro izvedbami nekaterih najbolj uspešnih modelov iz preteklosti. Tak pristop so oziroma bodo uporabili pri obujanju modelov 5 in 4, spomnili pa so se tudi uspešne “sedemnajstke” in ji namenili novodobno interpretacijo. Ta je 17 centimetrov širša in tudi nekoliko nižja, namesto motorja v sprednjem delu pa so v zadek namestili 200-kilovatni elektromotor. Del koncepta je tudi baterija, za katero pa pri Renaultu niso razkrili podrobnosti.

V sedemdesetih na ceste več kot 92 tisoč renaultov 17

Koncept so razvili skupaj s francoskim oblikovalcem Ora Itom. Ta je v preteklosti med drugim oblikoval tudi serijo izdelkov za slovensko Gorenje.

Renault je med leti 1971 in 1979 izdelal več kot 92 tisoč modelov renault 17, pri tem novem konceptu pa nameravajo izdelati le enega za razstavne namene.

Medtem ko bo očitno pri tem vozilu ostalo le pri konceptu, bodo na letošnji jesenski avtomobilski razstavi prvič pokazali serijsko različico novodobnega renault 4. V Parizu bodo razstavili tudi zdaj razkriti koncept renaulta 17.

Foto: Renault

Foto: Renault

Foto: Renault

Foto: Renault

Foto: Renault