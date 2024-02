Prepoznate avtomobil? Dva vrtljiva gumba in skoraj nič drugega. #foto

Sprehod skozi 50 let volkswagen golfa nazorno pokaže, kako so se v pol stoletja spremenile armaturne plošče in kako se je postopno razvila današnja digitalna podpora infozabavnih vmesnikov.

Foto: Volkswagen Avtomobili so v zadnjih 50 letih doživeli velik tehnološki razvoj. Če pustimo ob strani nove pogone, so velike razlike očitne pri digitalizaciji avtomobilov. Nekoč so imeli avtomobili le nekaj osnovnih gumbov, nato so jih postopno zamenjevala digitalna stikala, vzporedno se je razvila podpora za povezljivost z večpredstavnostnimi napravami.

Od osnovnega radia in kaset je danes avtomobil postal stalno povezan z internetom, moderne aplikacije v avtomobil prinašajo neomejene količine pretočne glasbe, nekateri enako omogočajo tudi z videom. Danes na cesti ni veliko avtomobilov, ki bi prehodili celotno evolucijsko pot informacijskih, predvsem radijskih vmesnikov. Eden takih pa je volkswagen golf, ki ga izdelujejo od leta 1974 in letos praznuje 50 let.

Sprehod skozi osem generacij golfa, ključne novosti radijskih vmesnikov:

Popolnoma analogen je bil dejansko le prvi volkswagen golf. Leta 1974 so vanj vgradili osnovni radio Braunschweig. Imel je dva vrtljiva gumba – tistega na levi za nastavitev jakosti zvočnikov in desnega za izbiro radijske postaje. Vmes so bili še trije gumbi, dva za srednje valove in ostala dva za valove VHF.

Kmalu je radio dobil tudi možnost kaset. Vsak si je lahko doma posnel svojo playlisto in take kasete so bile analogna prehodnica današnjih pretočnih platform, kot je Spotify.

V drugi generaciji leta 1982 je bil v golfu radijski vmesnik že vsaj nekoliko digitaliziran. Na majhnem zaslonu LCD je izpisal frekvenco trenutno izbrane radijske postaje. Imel je tudi gumb Dolby za odpravo šumov na kasetah.

Tretja generacija golfa je imela leta 1991 še vedno kasete. Sistem se je izboljševal s samodejnim iskanjem radijskih postaj in prometnimi informacijami.

Leta 1997 je četrti golf dobil možnost priklopa izmenjevalnika CD plošč, a je še vedno predvajal tudi klasične kasete. Stereo sistem je bil večji.

Do leta 2003 je imela peta generacija golfa le še stereo sisteme večjega tipa. Od avtomobila so se poslovile kasete. Ta golf je prvič omogočal priklop zunanjega predvajalnika MP3.

S šesto generacijo nov velik preskok - golf je dobil vmesnik, ki mu lahko kot prvemu rečemo večpredstavnostna naprava. Imel je predvajalnik DVD, zaslon na dotik, priključek USV, prav tako je bil vgrajen spominski trdi disk s kapaciteto 30 GB.

Sedma generacija golfa je razširila uporabo bluetooth, prav tako je nudila točko za povezavo z brezžičnim omrežjem. Navigacija je prikazala zemljevide v načinu 3D.

Leta 2016 je golf ponudil možnost upravljanja z gestami rok, kar pa se na trgu ni najbolje obneslo. Vmesnik so povsem integrirali z ostalimi gumbi.

Kje so meje digitalizacije? Pri gumbih mnogi želijo nekaj več analognega.

Kaj je sledilo? Osma generacija golfa je storila še korak naprej proti digitalizaciji. Vmesnik je dobil drsnike za nastavljanje jakosti zvoka in uporabo navigacijske naprave (ob nedavni prenovi so drsnike osvetlili), vmesnik je stalno povezan z internetom in to omogoča dodatne funkcije. Nova stalnost v avtomobilih postane povezljivost z vmesnikoma Car Play ali Android Auto, ki na infozabavni zaslon preslikata ključne aplikacije (navigacija, glasba, klici, podkasti …) z mobilnega telefona. Na sredinski konzoli je danes velik samostojno stoječi zaslon na dotik.

Da pa popolna digitalizacija vendarle ni zaželena, kažejo tudi znova analogni gumbi na volanskem obroču v prenovljenem golfu.

Foto - notranjosti golfa od leta 1974

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Gašper Pirman

Foto: Volkswagen