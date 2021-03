Premislili so si: luksuznega avtomobila na ceste ne bo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aston Martin je že pred dvema letoma razkril vpadljiv koncept luksuznega električnega športnega terenca, ki so mu namenili ime lagonda. Že prihodnje leto bi ga morali začeti izdelovati v Walesu, a so načrte s tem vozilom že ustavili. Lagonde tako ne bo, a bo vseeno britanska družba od leta 2025 izdelovala tudi električna vozila.

Britanci bi sicer ime lagonda lahko uporabili pri prihodnjih modelih in z njim označevali posebne, predvidoma še bolj luksuzne in športne različice.

Lagonda je bila luksuzna britanska avtomobilska znamka, ki so jo ustanovili že leta 1906, od leta 1947 pa je v lasti Aston Martina. Ti so luksuzno limuzino s tem imenom izdelovali med leti 1974 in 1990.