Premislili so si, ''kitajske'' tesle tudi v Evropi

Čeprav sprva tega niso nameravali, so pri Tesli spremenili svojo odločitev in so v Evropi začeli prodajati model 3, ki so ga izdelali v svoji novi tovarni na Kitajskem.

Prvotne napovedi le zaradi trgovinske vojne

Ko so pri Tesli začeli graditi gigatovarno v Šanghaju, so dali vsem jasno vedeti, da ne preusmerjajo proizvodnje na Kitajsko, temveč gradijo tam tovarno izključno zaradi potreb domače trga. Vsi avtomobili, proizvedeni tam, naj bi bili prodani izključno na domačem trgu in avtov po prvotnih načrtih niso nameravali izvažati na druge trge. Morda so pri Tesli želeli umiriti napetosti, saj so z gradnjo pričeli sredi trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko.

Prejšnji mesec so se pojavili namigi, da so se pri Tesli premislili in nameravajo začeti izvažati modele 3, izdelane na Kitajskem, na druge trge. Očitno so bile govorice resnične, prejšnji teden so namreč evropski kupci modela 3 longe range dobili svoje avte, ki so jih proizvedli na Kitajskem. Zdaj je znan tudi razlog za nekoliko daljšo dostavo teh modelov.