PREMIERA: Popolnoma novi Škoda Kamiq že pri Porsche Inter Auto

Zgodba o uspehu Škodinih modelov SUV se nadaljuje. S Kamiqom je Škoda pred leti predstavila izjemno uspešen model. Od prihoda na trg je s tekočega traku zapeljalo več kot 537 tisoč Kamiqov. Zaradi takšnega uspeha je bil to v preteklih letih najbolje prodajani SUV znamke. Pred kratkim je bil predstavljen celovito prenovljen Kamiq s številnimi izboljšavami na področju dizajna, varnosti in povezljivosti. Izkoristite posebno ponudbo pri Porsche Inter Auto.

Novi Kamiq – prava izvira za vsakogar

Novi Škoda Kamiq je urbani mestni križanec (športni terenec SUV), ki združuje prednosti športnega terenca v prepoznavnem Škodinem dizajnu z dinamičnimi oblikami in ostrimi robovi. Popoln je za vse tiste, ki trende raje ustvarjajo, kot pa jim sledijo. Škoda Kamiq s svojimi ostrimi linijami zagotavlja popolnoma sodoben videz, kar dodatno poudarjajo ozki zgornji deli matričnih žarometov TOP LED, ki se nadaljujejo iz šestkotne sprednje maske. Platišča premera do 18 palcev in različni srebrni dodatki pa poudarjajo njegovo eleganco.

Kamiq se ponaša s prednostmi SUV, kot so boljša preglednost, udobnejše vstopanje in izstopanje zaradi višjega položaja ter večji odmik od tal, pri čemer vse te lastnosti združuje z okretnostjo in vodljivostjo kompaktnega avtomobila. Kot tretji model v aktualni SUV-ofenzivi znamke je hitro postal prodajna uspešnica.

Novi Škoda Kamiq – največje novosti

9.25'' velikost zaslona multimedije

motorji nove generacije evo2

matrični žarometi TOP LED

novi dodatki Simply Clever

10-palčni digitalni merilniki

novi asistenčni sistemi

do devet zračnih blazin

novi paketi opreme

Novi Kamiq, notranjost – najsodobnejša tehnologija

Notranjost Škode Kamiq zrcali njegov zunanji športni videz in zagotavlja prihodnost. V praktični in prostorni notranjosti dominira celovito prenovljena armaturna plošča z novimi materiali s površinami iz mehke pene in samostoječim zaslonom, obdanim z dekorativno obrobo. Velika opcijska panoramska streha s senčilom prinaša v notranjost veliko dnevne svetlobe. Steklo je zatemnjeno, zato v vozilo vstopi le udobna količina svetlobe in toplote. Praktičen, pravilno oblikovan prtljažni prostor ponuja velikodušnih 400 litrov prostornine. Ko se zložijo sedeži v zadnji vrsti, deljivi v razmerju 60/40, se volumen prtljažnika poveča na obilnih 1.395 litrov. Pri Kamiqu sta vam na voljo dva multimedijska sistema, osnovni 8,25-palčni zaslon in večji 9,2-palčni zaslon. Zadnji vključuje tudi brezžično povezavo SmartLink ali dodatne štiri zvočnike v zadnjem delu vozila, vedno pa je opremljen s kar 10,25-palčnim digitalnim informacijskim zaslonom (digitalni merilniki).

Novi Škoda Kamiq 2024 tehnični podatki – bencinski TSI

Motor - različica Moč (kW/KM) Menjalnik Škoda Kamiq 1.0 TSI 70/95 5-st. ročni Škoda Kamiq 1.0 TSI 85/115 6-st. ročni Škoda Kamiq 1.0 TSI 85/115 7-st. DSG Škoda Kamiq 1.5 TSI 110/150 6-st. ročni Škoda Kamiq 1.5 TSI 110/150 7-st. DSG

Nekateri izmed motorjev bodo na voljo kasneje.

Povsem novi paketi opreme

S spremenjeno strukturo ponudbe so za Scalo in Kamiq odslej na voljo tudi paketi Design Selection, kakršne poznamo že iz družine popolnoma električnih vozil Enyaq iV. Te pakete navdihujejo sodobna bivalna okolja, zato jih sestavljajo usklajene barve in materiali. V treh novih paketi opreme – Essence, Selection in športni vrhunski liniji Monte Carlo – je na voljo skupno šest oblikovnih različic. Poleg tega so v ponudbi paketi dodatne opreme različnih kategorij in številne posamične opcije. Priljubljene izvedbe Monte Carlo, ki so poklon Škodinim uspehom na rallyju Monte Carlo, tradicio­nalno izstopajo s črnimi poudarki in umetnim usnjem Carbon v notranjosti. Za vse modele sta serijska osempalčni digitalni zaslon in 8,25-palčni zaslon sistema Škoda Infotainment. Škodino značilno paleto rešitev Simply Clever dopolnjujejo funkcije, kot je virtualni pedal za opcijsko električno odpiranje pokrova prtljažnika.

Novi Kamiq 2024 – izjemna varnost

Kot je značilno za Škodo, je posodobljeni Kamiq opremljen s številnimi asistenčnimi sistemi, med katerimi smo nekaterih bolj vajeni v višjih kategorijah vozil. Ti sistemi še dodatno zvišujejo raven aktivne in pasivne varnosti teh dveh kompaktnih modelov: serijska oprema med drugim vključuje sistem Front Assist z nadzorom pešcev, sistem Lane Assist in sistem za prepoznavanje prometnih znakov. V primeru nezgode potnike ščiti do devet varnostnih blazin.

Novi Škoda Kamiq je že na voljo pri Porsche Inter Auto. Vozilo na fotografijah v salonu je opremljeno z dodatno opremo za doplačilo. Kamiq v tej ponudbi lahko naročite in opremite čisto po svojih željah in okusu – izberite si dodatno opremo, barvo zunanjosti, platišča, oblazinjenje in še veliko preostale dodatne opreme. Izkoristite ugodno priložnost za nakup s Škoda financiranjem 1% – v primeru financiranja in zavarovanja prek Porsche Finance Group Slovenia, ponudba velja le do razprodaje zalog.

Intervju z Blažem Erjavcem, prodajnim svetovalcem novih vozil Škoda, v poslovalnici pri Porsche Inter Auto

1. Katere so največje novosti novega Kamiqa?

Vsekakor je največja novost, da ima Kamiq zdaj učinkovitejše in sodobnejše motorje TSI generacije evo2 z močjo od 70 kW (95 KM) do 110 kW (150 KM). Oblikovne prilagoditve mu dajejo bolj robusten SUV-videz. Pri Kamiqu so zdaj prvič opcijsko na voljo matrični žarometi TOP LED. Povsem izboljšana notranjost z večjim deležem recikliranih in naravnih materialov za zunanjost in notranjost zagotavlja večjo trajnost. Na voljo so novi paketi opreme. Za vse modele sta serijska osempalčni digitalni zaslon merilnikov in 8,25-palčni zaslon sistema Škoda Infotainment. Osvežene so tudi povsem nove rešitve Simply Clever.

2. Kaj kupce najbolj pritegne pri novem Kamiqu?

Novi Kamiq je močno posodobljen na vseh področjih, zato sem prepričan, da bo kupce pritegnil še veliko prej. Kupcem sta najbolj všeč višji položaj sedenja in praktična notranjost z velikim prtljažnikom, navduševal pa jih bo tudi z najnovejšo tehnologijo.

3. Kateri paketi opreme so na voljo pri novima modeloma?

Na voljo so čisto novi paketi opreme, že vstopni paket Essence je bogato opremljen, naslednji paket je Selection, trenutno najbolj opremljen pa Monte Carlo, ki nudi še več športnosti.

4. Za koga je novi Kamiq najprimernejši?

Novi Škoda Kamiq je primeren za različne vrste voznikov in življenjskih slogov, zahvaljujoč svoji vsestranskosti, prostornosti in sodobnim tehnološkim funkcijam. S prostornim notranjim prostorom, udobnimi sedeži in veliko prtljažnega prostora je Kamiq idealen za družine z otroki s potrebo po več prostora. Na splošno je novi Škoda Kamiq primeren za širok spekter voznikov, ki iščejo zanesljiv, vsestranski in sodoben mestni avtomobil.

5. Ali lahko kupci ob nakupu izberejo tudi akcijsko financiranje?

Kupci lahko ob nakupu izkoristijo ugodno akcijsko Škoda financiranje 1%, v primeru financiranja in zavarovanja prek Porsche Finance Group Slovenia.

6. Ali imate trenutno pri znamki Škoda še kakšne druge nove modele?

Letos je pri znamki Škoda res zelo pestro leto, saj bomo predstavili veliko novosti. Pred kratkim smo predstavili novi model Škoda Superb 2024, ki je zdaj že v salonih, izjemno velika novost pa je tudi novi športni terenec Škoda Kodiaq 2024, ki je tudi že na voljo za naročila in bo kmalu v naših salonih. Naslednja velika novost, ki se nam kmalu obeta v naših salonih, je celovito prenovljena nova Škoda Octavia 2024.

Vas zanimajo vozila Škoda? Z veseljem so vam na voljo.

