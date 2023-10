Prehitevajo konkurenco: dolg štiri metre, cena pa mamljiva #foto

Citroën je novega električnega e-C3 zasnoval kot avtomobil majhnega razreda (dolg je 4,01 metra), ki pa ima oblikovalske poteze križancev. V primerjavi s prejšnjim C3 bo električni slaba dva centimetra daljši in šest centimetrov širši, z višino 1,57 metra pa bo potnikom ponujal dodatne tri centimetre prostora za glavo. Za dobro okretnost v mestu ni zanemarljiv podatek o oddaljenosti od tal, ki znaša 16,3 centimetra. Prejšnji C3 je bil od tal oddaljen 13,5 centimetra.

Foto: Citroën

Foto: Citroën

Za mestni avtomobil dobra doseg in moč polnjenja

Ključna naloga za Citroën je bila izdelava dostopnega majhnega električnega avtomobila. Francozi s tem prehitevajo Volkswagen in Renault. Električni C3 bo poganjal elektromotor z močjo 83 kilovatov (113 "konjev"), kapaciteta baterije bo 44 kilovatnih ur. Baterija je tipa LFP. Doseg po standardu WLTP znaša do 320 kilometrov. Moč polnjenja prek enosmernega toka DC bo 100 kilovatov, kar je za mestni avtomobil z relativno majhno baterijo dovolj. Od 20 do 80 odstotkov se bo baterija napolnila v 26 minutah. Pri izmeničnem toku AC bo moč znašala do 11 kilovatov.

Pospešek do sto kilometrov na uro znaša okrog 11 sekund, najvišja hitrost pa bo 135 kilometrov na uro.

Izhodišče 23.300 evrov, cena za Slovenijo še ni znana

Citroën je izhodiščno ceno za več evropskih trgov postavil pri 23.300 evrih. S to ceno bo e-C3 primerljiv z dacio spring in renaultom twingom, a novi Citroënov avtomobil je od obeh tekmecev precej večji. Omenjeno ceno so potrdili za Nizozemsko, Avstrijo, Portugalsko, Francijo, Belgijo, Nemčijo, prav tako za Poljsko, Španijo in Italijo. Cena za Slovenijo, kjer Citroën nima neposrednega uvoznika, še ni znana.

Da bi ponudbo avtomobila poenostavili, bo e-C3 na voljo le z dvema paketoma opreme.

Okrog leta 2025 bodo na trg poslali še različico e-C3 z manjšo baterijo, ki bo imela uradni doseg po WLTP do 200 kilometrov, cena pa bo 19.990 evrov.

Električnega e-C3 bo Citroën izdeloval v tovarni na Slovaškem, avtomobil na trg prihaja v drugem četrtletju leta 2024.

Foto: Citroën

Foto: Citroën

Foto: Citroën

Foto: Citroën

Foto: Citroën

Foto: Citroën

Foto: Citroën