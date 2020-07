Pregled otroških sedežev: dva med njimi odsvetujejo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi številnih novih imen in znamk je pregled nad ponudbo otroških sedežev za potrošnike otežen, poudarjajo na AMZS.

Foto: AMZS

AMZS je skupaj z Evropskimi avtomobilskimi klubi izvedla test otroških sedežev in dva med preizkušenimi odkrito odsvetujejo. Večina sedežev je sicer upravičila pričakovanja.

Evropski avtomobilski klubi in organizacije za varstvo potrošnikov so pod drobnogled vzele 33 otroških sedežev. Večina jih ponuja dobro varnostno zaščito, enostavno upravljanje s sedežem in dobro ergonomijo.

Vendarle je le eden med sedeži dobil oceno “zelo dobro”, dva sedeža pa zaradi ocene “slabo” pri AMZS odsvetujejo.

Foto: AMZS

Sedež Tex Baby Eris i-size se na testu ni dobro odrezal, ker se je varnostna zaponka integriranega varnostnega pasu pri čelnem trku razletela in pas ni zadržal lutke v sedežu. Pri sedežu Babyauto Buddy i-size pa so v tekstilni oblogi ugotovili vsebnost sredstva proti gorenju TDCP, ki je bila višja od dovoljene.

Na drugi strani je Silver Cross Dream edini sedež, ki je na letošnjem testu dobil oceno zelo dobro.

Strokovnjaki na neodvisnem testu otroške varnostne sedeže preizkusijo v štirih glavnih kategorijah: varnosti, upravljanju, ergonomiji in morebitni vsebnosti škodljivih snovi. Tako morajo pri varnosti sedeži prestati preskusne trke, pri upravljanju se posvetijo namestitvi sedeža v avtu, pri ergonomiji pa z otroki preverijo udobje sedenja v sedežih.

Foto: AMZS