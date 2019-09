Prava smer? BMW draži z ogromnimi ledvičkami. #foto

BMW je z najnovejšim konceptom 4 napovedal oblikovno smer prihajajočega M4 in posledično tudi M3. Koncept napoveduje drastičen vizualni odmik od predhodnika s pokončno postavljenimi dominantnimi ledvičkami, ki so prevzele tako rekoč celoten nos avtomobila.

Foto: Newspress

Dregnili v vročo žerjavico

Bavarci se zavedajo, kaj so ustvarili z ogromnimi ledvičkami, zato se uradno sporočilo znamke začenja ravno z opisovanjem slednjih. ''Vertikalno obrnjena maska hladilnika se brezhibno prilega razmerjem sprednjega dela in prikazuje BMW-jevo slavno preteklost,'' so zapisali Bavarci in se s konceptom 4 posvetili legendarnima modeloma 328 in 3.0 CSi.

Domagoj Dukec, vodja zunanjega oblikovanja pri BMW, je poudaril, da sta ledvički spredaj bili glavni oblikovni podpis avtov znamke BMW. ''Concept 4 predstavlja samozavesten in eleganten poklon tej ikonični funkciji. Sočasno koncept ponuja vpogled v prihodnost ekspresivnega obraza nove serije 4.''

V preteklosti so bile tanke in majhne, v prihodnost ogromne in opazne?

V preteklosti sta bili ledvički na nekaterih legendarnih modelih tanki in minimalistični, zdaj pa služita kot glavni oblikovni poudarek bodočih modelov znamke. A če pustimo ledvički ob strani, vidimo tanka, vendar agresivno oblikovana laserska žarometa. Hkrati nos krasijo še ogromni zračniki za zajem hladnega zraka. Koncept krasi še izrazita bočna linija in 21-palčna platišča.

Če ljudi ni prepričalo oblikovanje nosu, pa je možno slišati spravljive tone pri zadku. Največja posebnost sta oba žarometa v tehniki LED, odbijač z veliko ravnimi linijami, črni difuzor in dva kromirana zaključka izpušne cevi.

Bavarci niso razkrili kaj se skriva pod pokrovom motorja, vendar v tej fazi niti ni pomembno. Concept 4 namreč le oblikovno napoveduje prihodnje modele, pod pokrovom novega M3 in M4 pa se bo verjetno skrival močno prenovljeni vrstni trilitrski šestvaljnik.

Foto: Newspress

Foto: Newspress