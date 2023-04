Pozor: veliko spomladansko znižanje rabljenih vozil pri vodilnem trgovcu

Oglasno sporočilo

Če v teh spomladanskih dneh iščete rabljeno vozilo na portalu Avtonet ali vas zanima uvoz vozil iz tujine in se ob tem sprašujete, kako kupiti varno in preverjeno vozilo, da z njim pozneje ne boste imeli težav, ki kvarijo zadovoljstvo, imamo za vas odlično novico.

Odlična priložnost za nakup rabljenega avtomobila

Pri vodilnem trgovcu rabljenih vozil v Sloveniji so se pred dnevi odločili, da izbranim vozilom (teh je čez 200) znižajo prodajno ceno. Tako je že mogoče na njihovi spletni strani www.porscheinterauto.net najti res privlačne priložnosti za tiste, ki želijo imeti rabljeno vozilo takoj.

Prilagoditev cen je močno oživila povpraševanje

Rok Florjanc, vodja prodaje rabljenih vozil pri podjetju Porsche Inter Auto, je navedel, da so z aktualno prilagoditvijo cen rabljenih vozil močno oživili povpraševanje. Florjanc je pogovor nadaljeval takole: "Trenutno lahko potrdimo, da smo na podlagi zadnje spomladanske korekcije cen na trgu še posebej konkurenčni, saj smo opazili občutno povečanje povpraševanj pri vseh modelih vozil. V naši ponudbi gre za količinsko omejeno zalogo. Vozila so že na zalogi v naših petih poslovalnicah Porsche in čakajo na kupce, zato velja staro pravilo: kdor prvi pride, prvi pelje. Čisto preprosto."

Na zalogi tudi najbolj iskani modeli v Sloveniji

Rok Florjanc je izjavil, da pri podjetju Porsche Inter Auto aktualno ponujajo res najbolj privlačne modele vozil. "Vsa rabljena vozila so na zalogi in takoj dobavljiva. V naši ponudbi imamo TOP iskane modele. Pri znamki Volkswagen modeli Polo, Golf, T Cross, Taigo, T Roc, Tiguan, Passat in Multivan, pri znamki Škoda modeli Škoda Fabia, Škoda Karoq, Škoda Superb, Škoda Octavia, Škoda Kamiq. Pri znamki SEAT modeli Ibiza, Arona, Leon, Ateca, Tarraco, pri znamki CUPRA model Formentor, pri znamki Audi pa modeli A3, Q3, Q5."

TOP 20 IZBRANIH RABLJENIH VOZIL IZ AKCIJE

VW Tiguan 2.0 TDI DSG Comfort

VW Tiguan je eden izmed najbolj priljubljenih športnih terencev. Tokrat vam je na voljo odlično ohranjen z varčnim in zmogljivim motorjem, s 131.959 prevoženimi kilometri.

1000 € popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 € popusta ob menjavi vozila*

Audi A6 Avant 40 TDI Sport quattro

Audi A6 Avant je vrhunec naše ponudbe prestiža in izjemne tehnologije. Z vsega 113.360 prevoženimi kilometri ter obilico varnostne in udobnostne opreme, preverjeno zgodovino in odličnim stanjem.

1000 € popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 € popusta ob menjavi vozila*

VW Golf Variant 1.6 TDI Highline

VW Golf Variant je odličen družinski avto za vse potrebe. Tukaj vam je na voljo z varčnim motorjem 1.6 TDI in vrhunsko opremo Highline, ki vsebuje več, kot potrebujete.

1000 € popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 € popusta ob menjavi vozila*

Audi Q3 35 TFSI Advanced

Športni terenec Audi Q3 vam zagotavlja dinamično in udobno vožnjo v vseh razmerah. Z le 29.515 prevoženimi kilometri je odlično ohranjen. Vgrajen ima zmogljiv motor 35 TFSI in avtomatski menjalnik.

1000 € popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 € popusta ob menjavi vozila*

Škoda Superb Combi 2.0 TDI Ambition

Pravi poslovni avto - karavan Škoda Superb z veliko prostora in več kot praktično notranjostjo z nekoliko več prevoženimi kilometri, vozilo je bilo redno servisirano in je seveda pred prodajo tudi pregledano.

1000 € popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 € popusta ob menjavi vozila*

VW Tiguan Allspace 2.0 TDI DSG Comfortline

Športni terenec VW Tiguan Allspace je odličen za družine ali dolge poti, z le 136.066 kilometri je na voljo s preverjeno zgodovino in je v zelo dobrem stanju. Varčen dizelski motor 2.0 TDI in avtomatski menjalnik DSG.

1000 € popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 € popusta ob menjavi vozila*

VW Passat Variant 2.0 TDI Elegance

VW Passat Variant je odličen avto, ki ponuja veliko udobja in prostora s 603 litri velikim prtljažnikom, predvsem pa pri njem lahko računate na odlično razmerje med uporabnostjo in stroški. Z vsega 14.250 prevoženimi kilometri je naravnost idealen družinski ali službeni avtomobil.

1000 € popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 € popusta ob menjavi vozila*

VW Touran 2.0 TDI DSG Highline

VW Touran predstavlja naravnost vrhunsko odločitev za vse družine, ki potrebujejo veliko prostora. Z le 70.197 kilometri je odlično servisiran, pregledan in predstavlja zares enkraten nakup.

1000 € popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 € popusta ob menjavi vozila*

Škoda Octavia Combi 2.0 TDI DSG Ambition

Škoda Octavia Combi je vedno vrhunska izbira. Tukaj vam je na voljo po ugodni ceni iz programa OutletCars. Odlična praktičnost, redno vzdrževan, pregled so opravili strokovni serviserji.

1000 € popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 € popusta ob menjavi vozila*

SEAT Leon ST 2.0 TDI Xcellence

SEAT Leon je dinamičen družinski karavan. V tej ponudbi vam je na voljo z odlično opremo Xcellence in prevoženimi le 153.466 kilometri, je vrhunsko ohranjen in seveda redno vzdrževan.

1000 € popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 € popusta ob menjavi vozila*

VW Up! e-up - električni

VW Up! je idealen mestni avto - tokrat gre za električno različico, ki vas bo navdušila. Relativno veliko električnega dosega za mestno vožnjo, okretnost in nizki stroški. Le 41.755 kilometrov prevoženih kilometrov, redno servisiran.

1000 € popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 € popusta ob menjavi vozila*

VW Touran 2.0 TDI DSG Highline

VW Touran - zagotovite si pravega družinskega partnerja, ki ima prostor za vse. Z le 122.521 kilometri je odlično servisiran, pregledan in predstavlja zares enkraten nakup.

1000 € popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 € popusta ob menjavi vozila*

VW Passat Alltrack 2.0 TDI 4MOTION

VW Passat Variant je odličen avto - v tej ponudbi vam je na voljo različica Alltrack s štirikolesnim pogonom 4MOTION, ponuja veliko prostora, idealen družinski, službeni avto. Letnik 2019, prevoženih 112.190 kilometrov.

1000 € popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 € popusta ob menjavi vozila*

VW Tiguan 2.0 TDI DSG Comfortline

VW Tiguan letnika 2019, odlično ohranjen, eden izmed najbolj priljubljenih športnih terencev. Motor 2.0 TDI, varčen, avtomatski menjalnik DSG, s prevoženimi samo 59.923 kilometri je enkraten nakup.

1000 € popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 € popusta ob menjavi vozila*

Škoda Octavia 1.6 TDI Ambition

Škoda Octavia Combi je pravi družinski avtomobil. Tokrat vam je na voljo po ugodni ceni, redno servisirana in vzdrževana. Prevoženih ima 144.624 kilometrov, letnik 2017. Nizka poraba goriva in veliko prostornosti.

1000 € popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 € popusta ob menjavi vozila*

VW T-Roc 2.0 TDI Style

VW T-Roc je vrhunski model s paketom opreme Style in štirikolesnim pogonom 4MOTION. Letnik 2019, prevoženih ima 109.623 kilometrov. Redno servisiran, pregledan in vzdrževan.

1000 € popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 € popusta ob menjavi vozila*

Audi A6 Avant 3.0 TDI Quattro

Audi A6 Avant je izjemen prestižni model znamke Audi. Ima 142.338 prevoženih kilometrov, redno servisiran s preverjeno zgodovino in odličnim stanjem.

1000 € popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 € popusta ob menjavi vozila*

VW Touran 2.0 TDI Comfortline

VW Touran je vedno odlična izbira, če potrebujete ogromno prostora. Ima 143.218 kilometrov in je letnik 2019, seveda je odlično ohranjen, servisiran, pregledan in odličen nakup.

1000 € popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 € popusta ob menjavi vozila*

VW ID.4 Family 77 kWh

VW ID.4 je odličen električni avto z veliko dosega. Poleg tega se lahko pohvali s prostornostjo. Na voljo vam je letnik 2021, prevoženih ima samo 35.542 kilometrov

1000 € popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 € popusta ob menjavi vozila*

Škoda Octavia Combi 1.6 TDI Style

Škoda Octavia Combi je kot vedno pravi družinski avtomobil. Redno servisirano vozilo in vzdrževano na pooblaščenem servisu. Bogata oprema vozila. Prevoženih ima 118.107 kilometrov, letnik 2017. Ima veliko prostora.

1000 € popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 € popusta ob menjavi vozila*

VIDEOPREGLED – popolna novost v Sloveniji

Strokovnjaki pri podjetju Porsche Inter Auto opravijo še popolno novost, ki kupcem še bolj nazorno pokaže resnično stanje vozila: snemanje vseh tehničnih elementov avtomobila z videokamero. S tem si lahko kupec interaktivno ogleda želeno vozilo in se še lažje odloči za nakup. "S toliko dodatnimi kontrolami nam res težko kaj uide, saj se te na 250 točkah tudi zares opravijo. Mislim, da v Sloveniji ponujamo res ekskluzivno novost, ki je ne boste našli pri nobenem drugem trgovcu rabljenih vozil. A če stranka kljub vsemu po nakupu še ni povsem zadovoljna, skupaj najdemo ustrezno rešitev in po potrebi zamenjamo tudi del, o katerem kupec dvomi. Zato lahko trdim, da pri nas ne kupujejo mačka v žaklju," dodaja Florjanc.

Poglejte kanal YouTube Porsche Inter Auto Slovenija – Media, kjer je objavljenih že več kot štiri tisoč videoposnetkov.

Natančnih 250 kontrolnih točk – brez izjem!

Tako gre vsako vozilo skozi 250 vnaprej določenih kontrolnih točk, te pa strokovnjaki, ki poznajo delovanje vozila in njegovo uporabo, skrbno izberejo. Vsak avtomobil, tudi če še ni kupljen, pregledajo. In še več, strokovnjaki podjetja Porsche Inter Auto opravijo še popolno novost, ki kupcem še bolj nazorno pokaže dejansko stanje vozila: snemanje vseh elementov avtomobila z videokamero. S tem si kupec interaktivno lahko ogleda želeno vozilo in se še lažje odloči za nakup.

"Vsak avtomobil, tudi če še ni kupljen, pregledamo. Če najdemo kakšno pomanjkljivost, jo dokumentiramo in odpravimo. Torej odpravimo napako ali zamenjamo sestavni del, če je ta seveda preveč izrabljen," je povedal Rok Florjanc, vodja prodaje rabljenih vozil.

Ta del pregleda vozila je pri potencialnih kupcih naletel na največji odziv, in kot kaže, si kupci to želijo. Ne samo fotografij, videoposnetek in strokovni komentar ob njem povesta o stanju vozila veliko, zato je odločitev pri številnih kupcih še lažja. O tem namreč govorijo tudi prodajne številke ter komentarji uporabnikov in kupcev, ki so z videoposnetki izredno zadovoljni. "Tako sem o vozilu, še preden sem ga prvič videl v živo, izvedel ogromno. Najbolj mi je všeč, ker pokažejo tiste sklope rabljenega avtomobila, ki so ponavadi najbolj skriti očem. Odločitev o nakupu je bila potem veliko lažja. Prepričan sem, da so mi pokazali pravo stanje vozila in da sem kupil vrhunsko pripravljen avtomobil," je povedal eden od zadovoljnih kupcev.

Osemdnevna garancija za vračilo/zamenjavo

Vsak kupec rabljenega vozila si seveda želi za svoj denar dobiti največ avtomobila. A tudi za to poskrbijo pri podjetju Porsche Inter Auto. In tudi če se uštejete in takoj ugotovite, da ste se mogoče odločili napačno, vam strokovnjaki pri podjetju Porsche Inter Auto priskočijo na pomoč. Vozilo lahko do osem dni po nakupu vrnete in ga zamenjate za bolj ustreznega ali pa dobi kupec vrnjeno kupnino. Brez vprašanj, razlag ali pojasnjevanja. In kupcu lahko celo ponudijo drugo vozilo, ki bolj ustreza posameznikovim potrebam in željam. Vsi smo le ljudje in motiti se je človeško, zato pa vas pri podjetju Porsche Inter Auto povsem dobro razumejo.

Dodatni popusti ob financiranju in servisu vozil

S financami je vedno povezanih nešteto stvari. Da kupec lažje pride do želenega avtomobila, pa jim priskočijo na pomoč z dodatnim popustom 700 evrov na prodajno ceno vozila.

Seveda pa sam nakup še ni vse. Še kako pomembno je tudi vzdrževanje vozila, kajti kupec dobi v roke ustrezno pregledano vozilo. Prav je, da je ves čas, ko je na cesti, v ustrezni "formi". Nujno in priporočljivo je, da z ustreznim strokovnim vzdrževanjem lastnik podaljša delovno dobo svojega štirikolesnika. Tudi za to imajo pri podjetju Porsche Inter Auto pripravljen odgovor oziroma dodatno ugodnost – servisni bon v višini do 100 evrov.

Vsi ti dejavniki, ki čakajo na kupce pri podjetju Porsche Inter Auto, naredijo njihovo že tako pestro ponudbo rabljenih in kakovostno pregledanih vozil še bolj privlačno. Število prodanih vozil in delež rabljenih, ki jih v vrhunski formi srečujemo na naših cestah, izboljšujeta tudi varnost v prometu. Da o okoljevarstvu ne govorimo. Prav je, da tako prodajalec kot kupec naredita vse, da je slovenski vozni park tak, kot mora biti.

Ekskluzivne prednosti pri Porscheju Pri podjetju Porsche Inter Auto vam omogočajo, da pri nakupu rabljenega avtomobila izkoristite dodatne ugodnosti in hkrati sprejmete najboljšo odločitev pri nakupu svojega novega rabljenega vozila. Zakaj rabljeno vozilo kupiti pri Porscheju? Natančna videopredstavitev tehničnega stanja,

osemdnevna garancija za vračilo/zamenjavo,

preverjanje 250 kontrolnih točk Das WeltAuto,

vrhunsko Porsche jamstvo RV Plus do 24 mesecev,

do 700 evrov popusta ob financiranju,

servisni bon do 100 evrov.

