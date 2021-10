EKSKLUZIVNO: Porsche Inter Auto razbija mite o rabljenih vozilih

Oglasno sporočilo

Rabljeni avtomobili so dandanes povsem pametna odločitev za nakup, ki pa lahko skriva kakšno manj prijetno "skrivnost". V primerjavi z novim je rabljen avtomobil ravno to – rabljen.

Če iščete rabljeno vozilo na portalu avto net ali vas zanima uvoz vozil iz tujine, se hkrati sprašujete, kako torej kupiti varno in preverjeno vozilo, da z njim pozneje ne boste imeli težav, ki kupcu kvarijo zadovoljstvo.

Brez skrbi, pri Porsche Inter Autu poznajo odgovor na to vprašanje. Še več, o tem se je do zdaj prepričalo že ogromno kupcev, ki so s svojimi avtomobili in servisom, ki so ga bili deležni, nadvse zadovoljni. Skrite napake in nobenega pravega sogovornika pri nakupu rabljenega vozila lahko pomenijo le težave, zato je najbolj pošteno, da kupec kupi preverjeno vozilo. In ker pri Porsche Inter Autu poznajo svoj posel do obisti, kupcem zagotavljajo pregleden nakup. Zavedajo se namreč, da morajo kupcu predati brezhibno rabljeno vozilo, zato je to deležno posebno natančnega pregleda, preden gre v roke kupcu:

kupec mora dobiti v roke tehnično ustrezno in varno vozilo,

strogi standardi veljajo za vsa vozila,

naj bo notranjost ali zunanjost, motor ali podvozje, nič ne uide natančnemu pregledu,

kontrola poteka v treh stopnjah, zato so vsaka podrobnost, zamenjava ali popravilo dodatno nadzorovani,

pri Porsche Inter Autu ničesar ne skrivajo in zato kupcu predajo le pregledano vozilo.

Tako gre vsako vozilo skozi 250 vnaprej določenih kontrolnih točk, te pa so skrbno izbrali strokovnjaki, ki poznajo delovanje vozila in njegovo uporabo.

"Vsak avtomobil, tudi če še ni kupljen, pregledamo. Če najdemo kakšno pomanjkljivost, jo dokumentiramo in odpravimo. Torej odpravimo napako ali zamenjamo sestavni del, če je ta seveda preveč izrabljen," je povedal Rok Florjanc, vodja prodaje rabljenih vozil.

In še več, strokovnjaki Porsche Inter Autu opravijo še popolno novost, ki kupcem še bolj nazorno pokaže resnično stanje vozila: snemanje vseh elementov avtomobila z videokamero. S tem si kupec interaktivno lahko ogleda želeno vozilo in se še lažje odloči za nakup.

VIDEOPREGLED – popolna novost v Sloveniji

Strokovnjaki pri Porsche Inter Autu pa opravijo še popolno novost, ki kupcem še bolj nazorno pokaže resnično stanje vozila: snemanje vseh elementov avtomobila z videokamero. S tem si lahko kupec interaktivno ogleda želeno vozilo in se še lažje odloči za nakup. Primeri videopredstavitve tehničnega stanja:

"S toliko dodatnimi kontrolami nam res težko kaj uide, saj se te na 250 točkah tudi zares opravijo. A če stranka kljub vsemu po nakupu še ni povsem zadovoljna, skupaj najdemo ustrezno rešitev in po potrebi zamenjamo tudi del, o katerem kupec dvomi. Zato lahko trdim, da pri nas ne kupujejo mačka v žaklju," dodaja Florjanc.

Porschejevo jamstvo RV PLUS

Naslednji del ponudbe je ustrezno jamstvo za rabljena vozila. Da, tudi rabljena vozila imajo jamstvo, natančneje Porschejevo jamstvo RV Plus, ki pokrije nepredvidene drage stroške popravil. In to prinese s seboj tudi najbolj kakovostne originalne rezervne dele, s katerimi je vozilo spet povsem zanesljivo. Dobro vzdrževano rabljeno vozilo je namreč eden od pogojev dobrega dela s strankami, saj je zadovoljna stranka prva "nagrada" vsakega prodajalca.

Podaljšano jamstvo poskrbi za mirnejšo vsakdanjo uporabo vašega vozila

Pooblaščeni servis v vozilo vgradi originalne nadomestne dele.

Podaljšano jamstvo je vezano na vozilo in se v primeru prodaje prenese na novega lastnika.

Jamstvo RV plus je optimalna zaščita uporabnika rabljenega vozila.

Pri nakupu vozila pa se seveda rado zaplete tudi s financami. Želja je veliko, sredstva pa omejena. A brez skrbi, tudi če se uštejete, lahko vozilo do osem dni po nakupu vrnete in ga zamenjate za bolj ustrezno ali pa dobite vrnjeno kupnino. In da že ob prvem nakupu kupec vseeno lažje pride do želenega vozila, mu pri Porsche Inter Autu ponujajo avtomobil s pregledanim tehničnim stanjem in v odličnem stanju. In ker je, kot omenjeno, tudi cena tista, ki soodloča o nakupu, še do 700 evrov popusta na prodajno ceno vozila v primeru financiranja RV BON (če iščete ugoden avto leasing). Ponudba je namreč več kot privlačna, saj se s tem popustom resnično zniža nakupna cena, s tem pa so ugodnejši tudi drugi pogoji.

DODATNO: SERVISNI BON ZA ODLIČNO VZDRŽEVANJE

Seveda pa samo nakup ni vse. Še kako pomembno je tudi vzdrževanje vozila. Tudi za to imajo pri Porsche Inter Autu pripravljen odgovor oziroma dodatno ugodnost – servisni bon v višini do 100 evrov. Običajno se stik s trgovcem konča ob nakupu vozila, pri Porsche Inter Autu pa nakup pomeni šele začetek dolgotrajnega odnosa s strankami.

100 evrov za ugodnejše servisiranje

Redni servis je nujen za dobro delovanje vozila

Skrb za kupca po nakupu je na prvem mestu 100 evrov pa je danes zelo korekten znesek in precej zniža stroške servisiranja. Redno vzdrževanje pa je, kot ve vsak skrben uporabnik avtomobilov, še kako nujno in priporočljivo, saj s tem uporabnik vozila z najmanj stroški občutno podaljša delovno dobo svojega štirikolesnika.

Zagotovljen vrhunski servis vozil:

Ključnih 250 kontrolnih točk Das WeltAuto

Kot že omenjeno, je Porsche Inter Auto torej prvi ponudnik vozil, ki omogoča morebitnim kupcem neposreden pogled v vozilo, ob pregledu že omenjenih 250 točk pa njihovi cenilci vse vestno dokumentirajo z videoposnetki in ob tem tudi pojasnijo, v kakšnem stanju je vozilo. Poleg tega vozilo strokovnjaki tudi temeljito predstavijo, pojasnijo njegove značilnosti in pokažejo, da vsi sistemi na vozilu delujejo in da je vse v brezhibnem stanju. Zaupanje kupcev je za Porsche Inter Auto zelo pomembno, zato vedno pokažejo resnično stanje vozila. Nakup vozila je tako še lažji, odločanje pa preprostejše, saj si lahko pri njih kot prvem ponudniku vozil ogledate avtomobil na zaslonu svojega računalnika ali telefona, "v živo" pa je potem odločitev še toliko lažja.

Popolna novost na trgu rabljenih vozil je torej nov kamenček v pisanem mozaiku storitev in ponudbe, kot zaupanja vreden trgovec pa se pri Porsche Inter Autu zavezujejo, da se bodo naprej trudili, da vrhunske avtomobile še bolj približajo kupcem in jim olajšajo pot do nakupa. Videoposnetki vozila in njegovega stanja so zato pomembno orodje v stiku s kupci, odziv kupcev pa je odličen.

Ekskluzivne prednosti pri Porscheju Pri Porsche Inter Autu vam omogočamo, da pri nakupu rabljenega avtomobila izkoristite dodatne ugodnosti, ki vam jih ponujamo le mi, in hkrati sprejmete najboljšo odločitev pri nakupu svojega novega rabljenega vozila ter doživite vrhunsko mobilnost. Zakaj rabljeno vozilo kupiti pri Porscheju? Garancija 8 dni za vračilo/zamenjavo, preverjanje 250 kontrolnih točk Das WeltAuto, vrhunsko Porsche jamstvo RV Plus do 24 mesecev, do 700 evrov popusta ob financiranju, servisni bon do 100 evrov.

Porsche Inter Auto je v Sloveniji največji trgovec vozil blagovnih znamk VW, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda, Porsche s kar petimi poslovalnicami. Pri nakupu vozil iz programa Das WeltAuto boste našli vozila z natančno tehnično kontrolo kakovosti ter profesionalno optično pripravilo. Prav tako v njihovih poslovalnicah opravite prijavo škode zavarovalnic Porsche, Triglav, Sava, Generali, Allianz.

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE INTER AUTO, D. O. O.