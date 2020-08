Požar zaradi peke žara pred tovornjakom?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V pristanišču v belgijskem Antwerpu je prišlo do nenavadnega požara tovornjaka, ki ga je domnevno sprožilo peka kosila v neposredni bližini tovornjakove kabine.

Med obveznimi počitki si tudi na počivališčih ob slovenskih avtocestah vozniki tovornjaki radi pripravijo čisto pravi žar in tako poskrbijo za kosilo tudi širše skupine voznikov. V Belgiji se je tako početje skoraj končalo tragično. Kabino tovornjaka je zajel požar, kmalu se je vnel tudi tovor mleka v prahu v prikolici. Voznik je dobil opekline, eden izmed ostalih voznikov je prisebno odmaknil bližnji tovornjak in preprečil širjenje požara.

Predstavniki gasilske službe, ki so uspeli rešiti preostanek tovora v prikolici, so kot najverjetnejši razlog požara navedli prav peko v obliki žara pred tovornjakom. Tega sicer takoj po gašenju še niso mogli potrditi. Voznika so z opeklinami odpeljali v bolnišnico.