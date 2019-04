Pozabiti na dizel in bencin: letos, kmalu ali nikoli? #video

Na slovenska vrata trkajo prvi resnejši velikoserijski in premijski električni avtomobili. Predstavljamo lani deset najuspešnejših v Sloveniji in napovedujemo prvi veliki primerjalni test glavnih akterjev elektromobilnosti v Sloveniji. Kdaj bi vi, če sploh, kupili svoj prvi električni avtomobil?

Video - Napovednik primerjalnega testa in katerih dilem smo se dotaknili:

Če bi povzeli govore vodilnih menedžerjev avtomobilskih proizvajalcev na mednarodnih dogodkih, ki smo jim tedensko priča – ta teden smo na primer poslušali predsednika Forda v Evropi – bi besede povzeli predvsem s pojmom elektrifikacije.

Ta beseda je sicer zelo široka. Opisuje bolj ali manj resne hibridne pogone (mehke hibride, priključne hibride …), ki so povezani tudi z obveznim zniževanjem povprečnega izpusta CO2, a na drugi strani proizvajalci predstavljajo tudi že vse resnejše električne avtomobile. Dogajanje na avtomobilskem trgu je v zadnjih letih prav zaradi elektrifikacije zelo pestro, še več zanimivih avtomobilov pa bo v Slovenijo pripeljalo v roku enega leta. Omenimo le električnega peugeota e-208, prvi namenski električni volkswagen in navsezadnje prve primerke tesle modela 3 (predvidoma že aprila).

Kdaj bi bili pripravljeni kupiti električni avtomobil? Že zdaj 0,00% +

Leta 2020 0,00% +

Leta 2025 40,00% +

Pred letom 2030 ne 60,00% +

Primerjalni test PRIMA: tokrat pod drobnogledom električni avtomobili

Ta konec tedna bomo zaključili z novim primerjalnim testom PRIMA, v katerem je tokrat sodelovalo šest slovenskih medijev (Avtomobilizem.com, Avto Fokus, Volan, Žurnal24, Finance in Siol.net) in se je osredotočil predvsem na področje električnih avtomobilov.

En zraven drugega smo postavili nekaj aktualnih modelov s slovenskega trga in z njihovo pomočjo poskušali kar najbolj temeljito ter celovito predstaviti zdajšnji razvoj elektromobilnosti v Sloveniji. Odgovorili bomo na pet ključnih tabujev in dilem električnih avtomobilov za kupca v Sloveniji: celotni lastniški stroški, doseg, možnost polnjenj, praktičnost ter ekologija teh vozil.

S celotnim pregledom razmer bo vsak uporabnik avtomobila v Sloveniji videl, ali bi bil električni avtomobil zanj primeren že danes, je morda bolj smiselno z nakupom še počakati in podobno. Primerjalni test bomo objavili v petek, 12. aprila.

Lani delež električnih vozil predstavljal približno odstotek realnega slovenskega avtomobilskega trga

V Sloveniji so lani prodali okrog 550 novih električnih avtomobilov, ki so bili približno polovično razdeljeni med fizične in pravne kupce. To predstavlja približno odstotek realnega slovenskega avtomobilskega trga (brez upoštevanega izvoza novih vozil). Na vrhu so bili pričakovano renault zoe, BMW i3 in nissan leaf. Zanimiv je podatek, da je Hyundai prodal več povsem električnih kot priključnih hibridnih ioniqov. Letos bo številka predvidoma višja (samo Audi bo prodal 60 novih e-tronov), prodaja pa je za zdaj še zelo odvisna od dobavljivosti posameznih modelov.

Marko Škriba, direktor znamke Volkswagen v Sloveniji: "Leta 2020 bomo prodali tisoč električnih volkswagnov, od tega 500 novih I.D.-jev!" Foto: Gregor Pavšič

Hyundai ioniq: v Sloveniji lani prodanih več električnih kot priključno hibridnih različic. Foto: Gašper Pirman

Novo v Sloveniji - premijski električni crossover e-tron quattro navdušil s tehnologijo in izdelavo. Letos jih bodo v Sloveniji prodali 80. Foto: Gašper Pirman

Renault bo letos temeljito obnovil zoeja, a tudi v zdajšnji obliki je v samem vrhu (izenačenega) vrha prodaje električnih avtomobilov. Foto: Gregor Pavšič

Že aprila bodo na slovenske ceste zapeljali prvi teslini modeli 3. Foto: Reuters

Vroča jesenska novost bo tudi električni peugeot 208. Kapaciteta njegove baterije bo 50 kilovatnih ur, kar bo moralo zadoščati za vsaj realnih 300 kilometrov dosega. Foto: Peugeot