Postavil je mejnik: s teslo prvi prevozil milijon kilometrov

What a journey! 1 Million electric km driven with my @Tesla Model S pic.twitter.com/JHSIhGfEbl — Hansjörg Gemmingen (@gem8mingen) November 28, 2019

Hansjörg Gemmingen je imel doma najprej teslo roadsterja, nato pa je leta 2014 kupil še model S P85. S tem avtomobilom se je veliko vozil, saj je pet let pozneje že prišel do mejnika milijon prevoženih kilometrov. To mu je uspelo med vožnjo skozi Stuttgart v Nemčiji, kjer ga je pričakala skupina Teslinih navdušencev in tudi predstavniki Guinnessove knjige rekordov.

Menjal tri motorje in tudi baterijo

Gemmingen do milijona kilometrov ni pripeljal brez težav. Menjati je moral tri elektromotorje, pri 290 tisoč kilometrih pa tudi baterijski paket. Vse menjave je sicer krila Teslina garancija.

Norvežan je razkril, da baterije nikoli povsem ne izprazni in da je tudi nikoli ni polnil prek 85-odstotne napolnjenosti.

Tudi s svojim prvim roadsterjem je prevozil 620 tisoč kilometrov, z modelom S pa si zdaj želi doseči še mejo milijon prevoženih milj (1,6 milijona kilometrov).