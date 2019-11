Met krogle in razbito Teslino steklo: to je ozadje "spodrsljaja" #video

Tesla je uspela vse do zadnjega ohraniti svoj električni poltovornjak v popolni tajnosti. Ko je ta zapeljal na oder, je sledil pravi šok. Elon Musk je napovedal vozilo, kakršnega še ni bilo in napovedal je poltovornjak, ki bo bistveno drugačen od obstoječih. Toda dejanska futuristična, že kar apokaliptična zasnova cybertrucka, je bila kljub pričakovanjem zares skrajna.

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

Elon Musk pred cybertruckom z razbitim steklom. Foto: Reuters Ozadje meta krogle v steklo vrat

Musk je v ospredje postavil izjemno trdno jekleno zunanjost vozila. Glavni oblikovalec Franz von Holzhausen je z macolo udrihal po vratih in ta dejansko niso pustila nobenih sledi poškodb. Nato sta z Muskom uprizorila še prikaz neprebojnosti stekel. Nanj so z različnih višin spuščali jekleno kroglo in steklo se ni razbilo.

Ko pa je von Holzhausen kroglo vrgel v stekla prototipa na odru, je steklo počilo. Ni se sicer razbilo, poškodbe pa so bile jasno vidne. Trdnost stekel je sicer očitno kljub temu izjemna, a pripetljaj na premieri je bil vseeno precejšen spodrsljaj. Musk je pozneje na Twitterju objavil video počasnega posnetka z generalke tega meta in pripisal, da so met očitno preveč vadili in da jih še čaka nekaj dela.

Delnice Tesle so po premieri padle za šest odstotkov, s čimer je Musk v enem dnevu izgubil 768 milijonov dolarjev, je poročal Forbes. Enak padec je Teslina delnica doživeta tudi lani, ko je Musk med snemanjem podkasta (z živo video sliko) kadil marihuano.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

Musk: za cybertruck že 146 tisoč naročil



Musk je včeraj na Twitterju objavil prvo poročilo prejeti prednaročil oziroma rezervacij poltovornjaka. Za rezervacijo je bilo treba vplačati le 100 dolarjev, zato teh rezervacij še ne moremo obravnavati kot dejanskih naročil. Tesla je prejela 146 tisoč rezervacij, od tega 42 odstotkov za različico z dvema motorjema, 41 odsotkov za cybertruck s tremi elektromotorji, 17 odstotkov pa je izbralo osnovno različico z enim elektromotorjem.

Notranjost Teslinega poltovornjaka, ki je bil sicer na premieri le prototip. Foto: Tesla

Nekaj vtisi o premieri Teslinega cybertrucka:

The #Cybertruck design is entirely driven by cost. If you try to make a regular-looking truck that's as capable, you end up with a $70k Rivian, not a $40k Cybertruck.



Musk is a huge fan of going back to first principals. They did this to the extreme for this vehicle. /3 — Brad Garcia (@bradgarcia) November 23, 2019

Seven stages of #Cybertruck (takes 4-24 hrs)



1. Shock

2. Disbelief

3. Huh

4. Well actually, hmmm

5. It’s growing on me

6. I kind of love this?

7. All other trucks are dead to me — The Girl With the Mozart Tattoo (@phibetakitten) November 23, 2019

