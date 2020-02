Poslušajte ta zvok: je to presenečenje Alfe Romeo? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred desetimi dnevi smo pisali o načrtih Alfe Romeo, kjer bodo najverjetneje do poletja prenehali izdelovati še en njihov model. Nadomestil ga bo majhen križanec tonale, a z včerajšnjo napovedjo se pri Italijanih marsikaj dogaja. Na avtosalonu v Ženevi bodo namreč predstavili nekaj novega.

Ob prebiranju seznama vseh novosti na avtosalonu v Ženevi, ki bo svoja vrata uradno odprl 3. marca, ni nikjer navedenih podatkov s strani Alfe Romeo. Italijani so sicer potrdili svojo prisotnost na salonu, a vse do včeraj ni bilo jasno, kaj bodo tam počeli. Na presenečenje številnih bo njihov kronski dragulj na razstavnem prostoru nov model, ki pa vsaj za zdaj ostaja zavit v tančico skrivnosti.

Foto: Alfa Romeo Vrnitev, kot se šika

Alfa Romeo je s skrivnostno objavo presenetila vse in z napisom "pomembna vrnitev" že sprožila številna ugibanja. Ker kratek videoposnetek (spodaj) prikazuje del motorja in ob tem javnost nagovarja še s športnim zvokom, so nekateri prepričani, da bodo v Ženevo pripeljali trivratni kupe GTV.

Dodatno na ogenj priliva še 110-letnica Alfe Romeo, zato bodo letos jubilej primerno proslavili. V oblikovalskem centru Alfa Romeo Style Center so zasnovali nov logotip, ki bo označeval avtomobile in dogodke, načrtovane za leto 2020. Za ljubitelje znamke so pripravili več dogodkov, ki se bodo vrstili skozi daljši čas.