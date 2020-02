Alfa Romeo že poleti brez tega modela?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alfa Romeo je model giullieta predstavila leta 2010, od takrat pa so ta avtomobil dvakrat prenovili. Foto: Ciril Komotar

24. junija 2020 bo znamka Alfa Romeo obeležila svojo 110-letnico. Da bi jubilej primerno proslavili, so v oblikovalskem centru Alfa Romeo Style Center zasnovali nov logotip, ki bo označeval avtomobile in dogodke, načrtovane za leto 2020. Za ljubitelje znamke so pripravili več dogodkov, ki se bodo vrstili skozi daljši čas. Foto: Alfa Romeo Pisali smo že, da Alfa Romeo v svoje prihodnje načrte ne vključuje več naslednika modela giullieta. Toda konec proizvodnje za kombilimuzino, ki je bila pred slabimi desetimi leti tudi še v finalu izbora Slovenski avto leta – v uredništvu Siol.net smo ji takrat celo namenili največje število točk – bi se lahko zgodil že čez nekaj mesecev.

Alfa Romeo bi lahko guilliete prenehala izdelovati že spomladi ali poleti, napovedujejo italijanski mediji. V tovarni v Cassinu je dnevni obseg proizvodnje tega modela upadel na raven od 40 do 70 primerkov. Konec proizvodnje guillete bi v tej tovarni sprostil zmogljivosti za novega Maseratijevega športnega terenca, ki ga bodo umestili pod obstoječega levanteja.

Kmalu v ponudbi Alfe Romeo trije športni terenci

Kar zadeva giullieto, za zdaj v načrtu nimajo njenega naslednika. Italijani več stavijo na napovedanega športnega terenca z imenom tonale. Leta 2022 bodo predvidoma predstavili še enega kompaktnega križanca, tekmeca premijskih vozil, kot sta mercedes GLA in audi Q2. Tako bi imela Alfa Romeo v svoji ponudbi tri športne terence, ne pa več klasične kombilimuzine.

