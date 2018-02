Posledice gonje proti dizlom: poceni avti tudi v Slovenijo?

Avtomobilska industrija in nemška vlada še naprej podpirata dizelsko tehnologijo, dizel kot politična tema pa je v Nemčiji prepolovil prodajo dizelskih vozil in zamajal trg rabljenih vozil. Poceni rabljeni dizelski avti tudi v Slovenijo?

Omejevanje mestne uporabe dizelskih vozil v Nemčiji podpira predvsem nemška okoljevarstvena organizacija DUH. Foto: Reuters

Omejevanje bo kvečjemu postopno

Nemška mesta lahko omejijo vožnjo avtomobilov z dizelskim motorjem, ki nimajo vsaj normativov Euro 6, slabo se v prihodnje piše tudi bencinskim motorjem z normativom pod Euro 3.

"To ne pomeni, da jih bodo prepovedali čez noč. Prepričana sem, da lahko ozračje izboljšamo tudi na druge načine in da prepovedi sploh niso nujno potrebne," je po včerajšnji sodbi v Leipzigu povedala nemška ministrica za okolje Barbara Hendricks.

V Stuttgartu bi lahko mesto prepovedalo dizelske motorje Euro 4 od prihodnjega januarja, dizelske motorje Euro 5 pa od septembra 2018. Take ukrepe je napovedovalo že več mest, med njimi včeraj tudi Hamburg. Mesta sicer pripravljajo širši sveženj ukrepov (cenejši javni prevoz in podobno), ki bi lahko vplivali na boljše ozračje v mestnih središčih.

Dizel kot politična tema maje temelje avtomobilske industrije



Medtem ko avtomobilski proizvajalci v veliki večini podpirajo dizelske motorje in jih iz vidika porabe, učinkovitosti in nižje ravni izpusta CO2 označujejo kot nepogrešljive, je tematika dizlov po Volkswagnovi aferi leta 2015 postala pomembna politična tema.



Čeprav včerajšnja odločitev sodišča morda ne bo imela drastičnih posledic v obliki večjih prepovedi v nemških mestih, politični vidik dizelske tematike že zdaj pomembno vpliva na prodajo avtomobilov in dogajanje v avtomobilski industriji.



Januarja so v Nemčiji prodali le še slabih 90 tisoč novih avtomobilov z dizelskim motorjem. To je kar 17,6 odstotka manj kot januarja lani. Raven novih vozil z dizelskim motorjem je padla na le 33 odstotkov, še pred kratkim pa so dizelski avtomobili na največjem evropskem avtomobilskem trgu predstavljali več kot polovico vseh novih vozil.



S takimi premiki se je v Nemčiji najbolj povečala prodaja novih avtomobilov z bencinskim motorjem (januarja 61-odstotni delež), pa tudi priključnohibridnih in povsem električnih vozil. Delež obeh je za zdaj sicer še majhen.



Še večji negativni vpliv pa lahko včerajšnja odločitev doleti trg rabljenih vozil z dizelskim motorjem. V Nemčiji je na cestah okrog 15 milijonov takih avtomobilov, približno dve tretjini pa jih ima motor kvečjemu z normativi Euro 5. V zadnjem letu so morali avtomobilski trgovci v Nemčiji za prodajo dizelskih vozil že ponujati rekordno visoke popuste, včerajšnja sodba pa lahko padec cen še pospeši. Ali to pomeni, da bodo tudi na slovenski trg rabljenih vozil prišli podcenjeni nemški dizelski avtomobili?

Dizelski motorji so problematični zaradi izpustov dušikovih oksidov NOx in majhnih delcev, v primerjavi z bencinskimi motorji pa imajo precej nižji izpust CO2. Evropske smernice, ki proizvajalcem velevajo zniževanje toplogrednih plinov, temeljijo na izpustu CO2. Foto: Reuters

Kateri avtomobili bi dobili modro nalepko, ki jim dovoljuje vožnjo v mestih?

Ministrica Hendricksova podpira uvedbo tako imenovane modre nalepke, s katero bi označili do okolja dovolj prijazna vozila. Dobili bi jo dizelski avtomobili z vsaj normativom Euro 6 in bencinska vozila z normativom vsaj Euro 3.

Nemška mesta ne bodo mogla sprejeti splošnih prepovedi uporabe dizelskih vozil. Prepovedi bodo lahko le delne in postopne, uporabili pa jih bodo lahko v skrajnih primerih. Nemška vlada na čelu s kanclerko Angelo Merkel, ki je dizelsko tehnologijo dolgo tudi subvencionirala, je včeraj iskala besede optimizma za pozitivno rešitev za vse vključene strani.

Motorje Euro 5 lahko "odreši" programska nadgradnja

Med temi ukrepi so programske nadgradnje dizelskih motorjev, na primer tistih z normativi Euro 6. Ta nadgradnja bi lahko raven dušikovih oksidov NOx zmanjšala za od 25 do 30 odstotkov. Avtomobilski proizvajalci bi v Nemčiji do konca letošnjega leta na tak način izpopolnili 5,3 milijona vozil.

Med tehničnimi rešitvam je tudi sistem selektivne katalitične redukcije (SRC) oziroma uporaba dodatkov, kot je Adblue. Ta nadgradnja lahko na avtomobil stane tudi okrog 1.500 evrov. Mnogi novi avtomobili z dizelskim motorjem tak sistem že uporabljajo.