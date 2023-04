Poskusila sta prevoziti 600 kilometrov, ključna dilema pri Postojni

Dva člana Društva e-mobilnost Slovenija (DEMS) sta na slovenskih cestah poskušala doseči doseg 600 kilometrov brez vmesnega polnjenja. Na pot so se odpravili z dvema avtomobiloma, ki sta namenjena prav dolgim vožnjam. To sta bila tesla model Y long range, ki ima neto zmogljivost baterije 77 kilovatnih ur (kWh), in mercedes-benz EQS SUV z zmogljivostjo baterije celo neto 108 kWh. Nemški športni terenec ima trenutno baterijo največje zmogljivosti v serijskih avtomobilih.

Vožnja večinoma mimo avtoceste

S polno napolnjeno baterijo sta se na pot odpravila iz Kopra proti Lendavi. Pri tem sta uporabila podeželske ceste, v manjšem delu za skrajšanje poti pa tudi avtocesto s simulacijo hitrosti 90 kilometrov na uro.

V Lendavo sta se po približno 320 kilometrih pripeljala s približno polovično napolnjeno baterijo. Mercedes je imel še 50, tesla pa 46 odstotkov baterije. Poraba pri EQS SUV je bila 16,6 kWh, pri tesli pa 12,3 kWh na sto kilometrov.

Foto: DEMS

Foto: DEMS

Tesla prevozila 578 kilometrov, mercedes 603, poraba je bila pri Tesli znatno nižja

Pot nazaj se je končala okrog Postojne. Tesla je imela tam še tri odstotke baterije, kar je bilo premalo za "varno" nadaljevanje. Dolžina poti je bila 578 kilometrov. Mercedes pa je imel v Postojni še devet odstotkov baterije, zato so lahko vožnjo nadaljevali nazaj do Logatca in skupno prevoženo pot brez polnjenja povečali na 603 kilometre. V bateriji je bilo še za pet odstotkov baterije. Teslina poraba je bila 12,4, mercedesova pa 16,9 kWh na 100 prevoženih kilometrov.

To je bila vožnja brez pretiranih priprav in prilagoditev, uporabili pa so dva serijska avtomobila. Spomnimo: Andrej Pečjak je leta 2014 s svojo lastno predelano električno mazdo 6 prevozil pot od Bleda do Dubrovnika, kar je znašalo kar 726 kilometrov.

Realni kombinirani dosegi med 300 in 400 kilometri

V tujini so ob skrajno varčni in počasni vožnji z električnimi avtomobili že presegli dosege tisoč kilometrov. V praksi so ob večjem delu avtocestne uporabe dosegi dobrih električnih avtomobilov poleti med 300 in 400 kilometri, pozimi se zmanjšajo od 20 do 30 odstotkov. Prav zato bo ob cestah ključna zmogljiva in dobro delujoča polnilna infrastruktura, ki bo s krajšimi polnjenji odpravila bojazni pred dosegi vozil.