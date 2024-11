Avtomobilski trgovci v Sloveniji so pozitivno vstopili v zadnji del leta. Oktobra so v Sloveniji registrirali 4.509 novih osebnih avtomobilov, kar je dobrih 16 odstotkov (16,1 %) več kot oktobra lani. Število novih registracij prejšnji mesec je znašalo 4.461. Na letni ravni je prodaja avtomobilov prav tako pozitivna. Do konca oktobra so v Sloveniji registrirali 45.514 novih osebnih avtomobilov, kar je 7,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Največ povpraševanja po SUV-jih

Večjih sprememb na trgu ni. Rast poganjajo avtomobili z bencinskimi motorji, med segmenti pa so najpomembnejši še naprej majhni in srednje veliki športni terenci. Skupni tržni delež obeh skupaj je oktobra presegal 36 odstotkov, na letni ravni pa je višji kot 39 odstotkov.

Vodilnih osem znamk je imelo pozitiven oktober, v prvih desetih mesecih leta pa so med vodilnimi petnajstimi znamkami le tri take (Kia, Opel in Mercedes-Benz), ki so letos registrirali manj novih avtomobilov kot v enakem obdobju lani.

Kaj pa najuspešnejši med posameznimi modeli? Največ registracij imajo renault clio (1.926), škoda octavia (1.481) in renault captur (1.368). V prvi deseterici so še peugeot 2008, škoda kodiaq, dacia duster, volkswagen tiguan, škoda kamiq, volkswagen T-cross in toyota yaris cross.

Med znamkami prednjačijo Volkswagen, Renault in Škoda

Na vrhu je znamka Volkswagen z več kot 6.200 novimi registracijami, kar jim zagotavlja 14-odstotni tržni delež. Sledita še Renault (11 %) in Škoda (10 %), ki po številu registracij odstopajo od ostalih in imajo edine več kot desetodstotni tržni delež.

Med vodilnimi tridesetimi znamkami so tri kitajske. To so MG (21. mesto), Geely (24. mesto) in Forthing (29. mesto).

Tako kot je število registracij letos padlo Tesli (-35 %), je negativna tudi prodaja eletričnih avtomobilov. V prvih desetih mesecih so jih v Sloveniji registrirali nekaj več kot 2.500, lani v enakem obdobju pa tisoč več.