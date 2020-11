Poseben varnostni test: z golfom v baterijski paket #video

Scania kot del skupine Traton, ki je v lasti skupine Volkswagen, veliko pozornosti namenja varnosti svojih tovornjakov. Še pomembnejša je varnost pri električnem pogonu, kjer se zaradi visokonapetostne baterije, elektromotorjev in znatno večje količine električne napeljave v primeru trka še hitreje zgodi samovžig. Mikael Littmann, vodja mehanskega testiranja pri Scanii, je pojasnil, da trk avtomobila s kamionom prinese veliko bolj verodostojne podatke kot trk kamiona z oviro.

Meseci priprav za eno trčenje

Kot so pojasnili Švedi, je jasno, zakaj se večina proizvajalcev vse bolj zateka k računalniškim simulacijam trka. Načrtovanje in Ob odstranitvi motorja je nastal dodaten prostor za baterije, ki so nameščene tudi ob šasiji. Kupci bodo lahko izbirali med različico z zmogljivostjo 165 ali 300 kilovatnih ur. Elektromotor ima 230 kilovatov, doseg se ustavi pri 250 kilometrih, a je močno odvisen od mase prikolice in tovora. Foto: Scania priprava na pravi test trka trajata več mesecev. Vse skupaj morajo natančno proučiti in se posvetiti tudi najmanjšim podrobnostim, če želijo, da jim s testom uspe in pridobijo podatke, ki jih potrebujejo. Po večmesečnih pripravah pa se potem vse skupaj konča v manj kot sekundi. ''Resnični test je namenjen le potrditvi naših izračunov,'' je razkril Jakob Jeygraf, inženir za teste v oddelku za raziskave in razvoj.

Ko so pri Scanii pred nekaj leti lansirali prvi hibridni tovornjak, so začeli takšno metodo testiranja. ''Večina razvojnih procesov se je odpovedala preizkusu trčenja, kot ga opravimo tukaj. Simuliramo znova in znova, z različnimi hitrostmi in koti. Simulacija je močno orodje, ki je hitrejše in cenejše kot realni test. Resnični testi temeljijo na rezultatih naših simulacij,'' je še povedal Mikael Littmann.

Test trka pri električnem kamionu je drugačen

Vsekakor je test trka pri električnem kamionu drugačen kot pri kamionu z motorjem na notranje zgorevanje. Energija se mora preusmeriti na strukturo, ki obdaja baterijski paket. Kinetično energijo želijo preusmeriti v plastične dele, ki se deformirajo, in druge manj pomembne komponente. Kljub temu, da gre za test pod nadzorovanimi pogoji, morajo biti v laboratoriju ob njem navzoči tudi gasilci.

Foto: Scania