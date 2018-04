Porschejeva replika ikone 911 iz kock Lego

Porsche je pred svojim muzejem v Stuttgartu na ogled postavil kopijo modela 911 turbo 3.0, ki je izdelana iz legokock. Atrakcija je do zdaj požela ogromno zanimanja, številni pa se sprašujejo, ali bo danski Lego osrečil očete in avtomobil poslal v proizvodnjo.

Podobnost je očitna, a mi bi v garažo raje zapeljali levega. Foto: Porsche

V spomin prvemu prisilno polnjenemu Porscheju

Pred muzejem je obiskovalce presenetila replika legendarnega modela 911 turbo 3.0, ki se je v sedemdesetih letih v zgodovino znamke zapisal kot prvi prisilno polnjeni cestni avtomobil in so ga interno poimenovali 930. Avtomobil, ki je v ogromni meri spremenil znamko iz Zuffenhausena, je poganjal prisilno polnjeni šestvaljnik s 191 kilovati. Današnji osnovni 911 z atmosferskim šestvaljnikom ima bistveno več moči (257 kilovatov), toda za tisti čas je s takšno močjo v žep pospravil praktično vse izvedenke 911. Še več, prihod prve 911 z oznako turbo je tlakoval pot vsem prihodnjim modelom, ki imajo danes tudi več kot dvakrat večjo moč.

Dimenzijsko je enak originalu

Med letoma 1975 in 1977 so izdelali vsega 2.819 avtomobilov, zato je izredno priljubljen pri zbiralcih. Za zdaj je razstavljeni model iz legokock še nekoliko redkejši, saj gre za edini obstoječi primerek. Ljubitelji se nad njim navdušujejo, še posebej ker je rumeni 930 izdelan v razmerju 1 : 1. Dimenzijsko je enako visok, dolg in širok kot delujoči original, za njegovo izdelavo pa so uporabili večje kocke, kot jih poznamo. Ravno zato se mladi in starejši ljubitelji znamke Porsche in kock Lego bojijo, da 911 turbo 3.0 v živo rumeni barvi ne bo prešel praga proizvodnje.

911 turbo 3.0 je avtomobil, ki je prinesel velike spremembe in je danes zaslužen za vse prisilno polnjene porscheje. Foto: Porsche

Nad kopijo iz kock Lego se navdušujejo tako mladi kot starejši. Foto: Porsche