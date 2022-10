Porsche z vrtnicami: zamislila si ga je ta Slovenka #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nika Zupanc in Mark Webber. Foto: Saša Hess.

Na pogovornem druženju z naslovom Wild at Heart, ki ga je organiziral Porsche Center Ljubljana, sta se v Ljubljani srečala slovenska svetovno znana industrijska oblikovalka Nika Zupanc in avstralski dirkač Mark Webber, devetkratni zmagovalec velike nagrade formule 1 in svetovni prvak vzdržljivostnih dirk leta 2015.

Webber je ostal povezan s Porschejem

Srečanje ni bilo povsem naključno. Nika Zupanc je pred kratkim v sodelovanju s Porschejem izdala obsežno monografijo Breaking the Rules, v kateri predstavlja pregled svoje mednarodno uspešne oblikovalske kariere. Avstralec Mark Webber je po karieri v Formuli 1 to nadaljeval z vzdržljivostnimi dirkami. Leta 2015 je z dirkalnikom porsche 919 hybrid zmagal v svetovnem vzdržljivostnem prvenstvu, po koncu svoje dirkaške kariere pa z znamko Porsche še vedno sodeluje kot njen ambasador.

Nika Zupanc jo je prav za to priložnost odela v cvetoče divje vrtnice, ki zanjo simbolizirajo svobodo in klic k ohranitvi lepote divje narave.

Foto: Jani Ugrin