Porsche je napovedal vpoklic vseh do zdaj prodanih taycanov. Težave z zmanjšano učinkovitostjo zavornega sistema so prizadele le zelo majhen del avtomobilov, a so iz preventivnih razlogov vpoklicali vse . Porsche je od leta 2020 prodal več kot 150 tisoč taycanov.

Težava se lahko pojavi pri zavornih ceveh na sprednjih kolesih, kjer lahko nastanejo razpoke, zaradi česar lahko začne iztekati zavorna tekočina. Voznik v tem primeru vidi opozorilno lučko. Če ta ne gori, je avtomobil varen za vožnjo.

Pri Porscheju so pripravili daljše zavorne cevi in še nekaj popravkov, da se take težave ne bi ponovile.

Do zdaj so težave zaznali pri enem odstotku prodanih taycanov. V preteklosti je Porsche že opravil manjše vpoklice zaradi težav s potencialno težavo z zračno blazino in baterijami.