Porsche Ljubljana in KZS: sodelovanje za razvoj športa in mobilnosti! #FOTO in VIDEO

Slovensko priznano avtomobilsko podjetje Porsche Inter Auto s podružnico Porsche Ljubljana z velikim veseljem in ponosom uradno razglaša novo in pomembno sodelovanje s Košarkarsko zvezo Slovenije (KZS). Ta partnerski odnos predstavlja ključen napredek za obe strani, hkrati pa bo Porsche Ljubljana z zagotavljanjem vrhunskih vozil omogočil mobilnost ekip in osebja KZS na najvišji ravni.

Skupna vizija – Volkswagen Porsche Ljubljana in Košarkarska zveza Slovenije

Porsche Inter Auto je s podružnico Porsche Ljubljana in znamko Volkswagen glavni mobilni sponzor Košarkarske Zveze Slovenije (KZS). Partnerstvo med Košarkarsko zvezo Slovenije (KZS) in podjetjem Porsche Inter Auto temelji na skupnih vrednotah. KZS si prizadeva za nove športne uspehe v slovenski košarki, medtem ko Porsche Inter Auto zagotavlja vrhunske storitve za zadovoljstvo in zvestobo svojih strank.

"Košarka je priljubljen šport in povezuje zelo veliko ljudi po vsem svetu. Poleg tega KZS skrbi za številne fantastične projekte. Naša želja je, da z mobilnostjo in kreativnostjo prispevamo k uspehu Košarkarske zveze Slovenije," je dejal direktor podružnice Porsche Ljubljana Boštjan Šuntner.

"Veseli nas, da je Porsche Ljubljana prepoznal potrebe Košarkarske zveze Slovenije po mobilnosti, ki jo KZS potrebuje v sklopu svojega poslovnega in strokovnega delovanja kot tudi pri trenažnih procesih in projektih, ki jih izvajamo po celotni Sloveniji. Verjamemo, da bo naše sodelovanje prispevalo k še učinkovitejšim procesom delovanja KZS in k dolgoročnemu zadovoljstvu vseh deležnikov," pa je dodal generalni sekretar KZS Aleš Križnar.

Katera vozila Volkswagen so v voznem parku KZS? VW Golf – priljubljen model, ki letos praznuje 50. obletnico z novo podobo

– priljubljen model, ki letos praznuje 50. obletnico z novo podobo VW Touran – vsakodnevni praktičen družinski sopotnik

– vsakodnevni praktičen družinski sopotnik VW Tiguan – najnovejša generacija športnega terenca že v naših salonih

– najnovejša generacija športnega terenca že v naših salonih VW Passat Variant – novo doživetje poslovnega razreda Vrhunska povezava športa in avtomobilizma Sodelovanje med Porsche Ljubljana in KZS prinaša številne prednosti za obe strani. Porsche Inter Auto bo s poslovalnico Porsche Ljubljana nudil vse svoje zmožnosti za krepitev prepoznavnosti in ugleda med športnimi navdušenci. Poleg tega bo Porsche Ljubljana z naborom vrhunskih vozil zagotovil mobilnost ekip in osebja KZS na najvišji ravni. KZS bo imela priložnost izboljšati svoje delovanje in omogočiti svojim članom, predvsem mladim talentom, boljšo podporo pri razvoju kariere. Izjemno pomemben je tudi vpliv na širšo lokalno skupnost, ki vključuje seveda tudi najrazličnejše aktivnosti.

Preverite ponudbo znamke Volkswagen VW akcija 2024 – preverite posebno priložnost!

Intervju z Boštjanom Šuntnerjem, direktorjem podružnice Porsche Ljubljana

1. Kateri so bili glavni razlogi za sklenitev partnerstva med KZS in Porsche Ljubljana?

Podjetje Porsche Ljubljana in KZS si delita skupne vrednote odličnosti, predanosti in inovativnosti. KZS je sinonim za športno odličnost in uspehe, medtem ko Porsche Ljubljana z znamko Volkswagen predstavlja tehnološko tradicijo in vrhunsko mobilnost. To partnerstvo omogoča odlično podlago za doseganje skupnih ciljev. Kot podjetje želimo podpreti razvoj mladih košarkarskih talentov in prispevati k njihovi rasti in uspehu.

2. Kakšne so vaše dolgoročne ambicije za Porsche Ljubljana v kontekstu podpore športu in mladim talentom pri KZS?

Vsekakor si močno prizadevamo in želimo biti pomemben mobilni sponzor pri razvoju športa v Sloveniji in prispevati k ustvarjanju okolja, kjer lahko mladi talenti uspevajo. Podpora mladim talentom omogoča, da razvijejo svoje potenciale, šport pa igra ključno vlogo pri spodbujanju zdravega načina življenja in povezovanju skupnosti. Verjamemo, da lahko podjetje, kot je Porsche Ljubljana, s tovrstno podporo prispeva k razvoju športnih aktivnosti KZS, kar je ključnega pomena za prihodnost slovenske košarke.

3. Kako osebno gledate na košarko? Ste tudi sami ljubitelj tega športa? Kakšne cilje si želite doseči s tem partnerstvom v naslednjih nekaj letih?

Košarka mi je zelo blizu, saj je dinamičen in vznemirljiv šport, ki spodbuja ekipno delo, strategijo in predanost. Jaz sem velik ljubitelj športa in redno spremljam tako domače kot mednarodne košarkarske dogodke. Zato sem še posebej ponosen, da lahko sodelujemo s KZS. Naš cilj pri Porsche Ljubljana z znamko Volkswagen je dolgoročno in uspešno partnerstvo. Želimo podpirati KZS pri njihovih projektih, prispevati k razvoju mladih športnikov ter povečati prepoznavnost in ugled blagovne znamke Volkswagen in podjetja Porsche Ljubljana skozi različne aktivnosti in dogodke.

4. Lahko podrobneje opišete, kako bo sodelovanje potekalo v praksi?

Sodelovanje bo vključevalo različne promocijske dogodke, sponzorstvo tekem, zagotavljanje vozil za potrebe KZS in skupne projekte na področju družbene odgovornosti. Naša vozila znamke Volkswagen bodo prisotna na pomembnih košarkarskih dogodkih, prav tako pa bomo omogočili našim zvestim strankam ogled najbolj zanimivih tekem.

5. Katere novosti znamke Volkswagen imate trenutno v vašem salonu in katere nove modele lahko še pričakujemo?

Letos znamka Volkswagen predstavlja tri ključne modele: novi VW Golf prenovljene osme generacije, ki je tudi v posebni jubilejni ponudbi imenovani Golf 50 let, velika novost je tudi novi VW Tiguan 2024, ki je izredno priljubljen med kupci, ki si želijo praktičnega športnega terenca. Ne smemo pozabiti omeniti tudi novega Passata 2024, ki je izredno pisan na kožo vsem poslovnim uporabnikom in večjim družinam. Manjši kompaktni športni terenec T-Cross je bil temeljito prenovljen in je zdaj s svežim dizajnom, prilagodljivim prostorom in naprednimi varnostnimi funkcijami idealen za urbane avanture. Obeta se nam še veliko novosti iz sveta znamke VW, predvsem na področju električnih vozil.

