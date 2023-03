Porsche cayenne: razkrita notranjost z veliko spremembo #foto

Cayenne je za Porsche najbolje prodajani model in zato ni presenetljivo, da ga bodo 18. aprila prenovljenega razkrili na avtomobilski razstavi na Kitajskem. Tam navsezadnje Porsche proda največ svojih avtomobilov.

Novosti okrog volana je veliko

V notranjosti bo cayenne dobil nekaj pomembnih sprememb. Kot so pri Porscheju pokazali že pri električnem taycanu, bo mogoče pred voznika in sovoznika skupno namestiti do tri zaslone. Tisti najbolj desni je doplačljiv, prek njega pa bo mogoče gledati tudi pretočne video vsebine in dostopati do nekaterih funkcij vozila. Vsebina tega zaslona naj ne bi motila voznika. Digitalni merilniki pred očmi voznika bodo omogočali do sedem različnih načinov prikaza.

Gumb za zagon motorja ostaja tradicionalno na levi strani volanskega obroča, na desno stran pa so zdaj prestavili majhno ročico za upravljanje samodejnega menjalnika. Ker se je ta umaknila iz konzole med sprednjima sedežema, je tam ostalo več prostora za gumbe in stikala klimatske naprave. Volanski obroč je podoben tistemu iz modela 911, na njem pa je tudi stikalo za nadzor voznih programov.

Foto: Porsche

Foto: Porsche

Foto: Porsche