Nov posel: Porsche za Slovake z novim mejnikom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Porsche bo na Slovaškem izdeloval tudi novo električno različico cayenna, svojega najuspešnejšega modela. To bo tudi prvi polno električni SUV iz te Volkswagnove tovarne.

Volkswagnova avtomobilska tovarna v Bratislavi je tesno povezana tudi s Porschejevim osrednjim modelom. Tam so jih sprva le sestavljali in so jim karoserijske dele pripravljali še v Nemčiji, s tretjo generacijo pa se je leta 2017 proizvodnja v Bratislavo preselila v celoti.

Cayenne je osrednji model Porscheja

Slovaki zdaj že izdelujejo bencinsko in priključno hibridno različico tega avtomobila, prav tako se bo tam kmalu začela proizvodnja prenovljenega modela.

Porsche je lani prodal več kot 95 tisoč cayennov. Okrog leta 2026 sledi še električni cayenne, ki bo prvi električni SUV iz te tovarne.

Porsche bo imel vsaj pet polno električnih modelov

Po taycanu (od leta 2019), macanu (2024) in 718 (sredina desetletja) bo cayenne četrti polno električni model Porscheja. V drugi polovici desetletja sledi še večji električni SUV, ki pa ga bodo izdelovali v Leipzigu v Nemčiji. Do leta 2030 namerava Porsche delež električnih pogonov pri svoji celotni prodaji povečati na 80 odstotkov.